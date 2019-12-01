Anuncian segunda edición del Festival Enamórate en Tequis, en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 13:04:51

Tequisquiapan, Querétaro, a 11 de febrero 2026.- Del 12 al 22 de febrero se realizará la segunda edición del festival Enamórate en Tequis 2026, en distintos espacios del Pueblo Mágico de Tequisquiapan, informó Iván Reséndiz Guerrero, titular de la Secretaría de Seguridad Pública.

Destacó que este evento busca consolidar a Tequisquiapan como un destino emergente en turismo de romance, bodas y bienestar, además de fortalecer la derrama económica local.

“Este festival es uno de nuestros consentidos, creado en esta administración para rescatar el turismo de romance y proyectar la magia de nuestro pueblo”.

Detalló que la Plaza Miguel Hidalgo se transformará en el Jardín de la Amistad, con activaciones culturales y familiares; la Plaza Santa Cecilia será escenario de espectáculos musicales y artísticos, incluyendo sonideros, clases de zumba, baile bajo las estrellas, presentaciones de huapango y rock; en el Parque La Pila se albergará el esperado autocinema los días 19 y 20 de febrero.

Además, señaló, habrá diversos conciertos; el 15 de febrero se presentarán los Ángeles Negros y el 22 de febrero se presenta la Sonora Santanera.

“El festival también integrará circuitos de turismo de bienestar, venta de productos locales como vino y artesanías, y atracciones familiares como las tradicionales sillas voladoras en el centro del pueblo”.

Agradeció la colaboración del colectivo Cinetequi, encargado de la curaduría cinematográfica del autocinema, y subrayó que la intención es ofrecer experiencias de calidad que reflejen el talento local.

Finalmente, reconoció el respaldo del presidente municipal Héctor, quien impulsa el turismo social como herramienta para fortalecer la identidad y economía de Tequisquiapan.

“Cada festival cumple con su temporada, pero también con la misión de beneficiar a todos los sectores productivos del municipio”.