Anuncian obras en material pluvial para la capital queretana

Querétaro, Querétaro, a 10 de noviembre de 2025.- El titular de la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Querétaro, Francisco Villegas Solís, expresó que el trabajo coordinado entre gobierno estatal y municipal ha sido una constante desde el inicio de esta administración, por lo que se detallan acciones para beneficiar a la población capitalina, luego de que se anunciaran obras en materia pluvial en la conferencia “Contigo Informamos” del gobernador Mauricio Kuri González.

Explicó que las obras consisten en intervenir los drenes Cuates II y Peñuelas; en caso del Dren Cuates II se tiene la intención de reducir la velocidad con la que baja el caudal del agua en la temporada de lluvias, y la otra es para hacer que el dren Peñuelas vaya por debajo de la vialidad para evitar que se tengan daños en la estructura carretera y de viviendas por la zona donde cruza.

“Los recursos que se van a lograr conseguir ahorita están en gestión para poder iniciar estas obras, la idea es que para los meses de noviembre y diciembre tener a disposición estos recursos, para poder iniciar en diciembre o en enero (del 2026) poder iniciar con los trabajos que son dos obras, una la intervención del bordo Cuates II, parte de la cuenca del Dren Menchaca que baja cruzando la carretera 540; y la otra es la intervención del Dren Peñuelas, que está paralelo a la calle Obreros”, dijo.

Reconoció que en el caso del dren Peñuelas se busca que este sea completamente subterráneo, por lo que no será necesario reubicar viviendas en la zona.

“Reubicar casa no, irá de paño a paño de casas, se dejará toda la vialidad completa y el dren que estaba a un costado lo vamos a poner al centro completamente subterráneo, al mismo tiempo vamos a intervenir el drenaje sanitario y lluvias, toda la infraestructura que exista la vamos a reponer, lo que le va ha dar imagen a esa obra es que los que viven a lado del dren podrán acceder sin problemas a sus casa, a parte van a existir banquetas más amplias, habrá espacios que van a dignificar la zona”.