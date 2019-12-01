Morelia, Michoacán; 25 de noviembre de 2026.- Con el propósito de que las familias disfruten una temporada llena de convivencia, alegría y espíritu navideño, el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar y la presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, anunciaron el programa Navidad Mágica Morelia 2026, que contempla múltiples actividades culturales y recreativas para chicos y grandes.

En la presentación del programa, Paola Delgadillo, señaló que esta temporada representa una oportunidad para crear recuerdos y fortalecer los lazos familiares, por lo que el Gobierno de Morelia y el DIF municipal prepararon espacios y experiencias para que las familias puedan convivir y celebrar.

“Ésta es una época para crear recuerdos, para compartir en familia y para fortalecer nuestros lazos, que no perdamos de vista esto. Y el propósito que tenemos desde DIF Morelia, desde el gobierno de Morelia, es que queremos ofrecer a todas las familias de Morelia este regalo de brindarles algunos espacios para convivir, para disfrutar y para celebrar”, comentó.

La presidenta honoraria destacó entre las actividades la pista de hielo, la Caravana Mágica, conciertos, cine, verbenas y la iluminación del Centro Histórico, además de invitar a las familias a disfrutar la programación con niñas, niños, abuelitos y seres queridos.

Por su parte, Alfonso Martínez resaltó que este año realiza la colocación de dos millones de luces en los principales espacios de la ciudad, para que luzca durante las fiestas decembrinas. Además, el embellecimiento temático se anticipó para hacer coincidir el programa navideño del municipio con la llegada de la caravana Coca-Cola que tiene una gran participación de las y los morelianos, quienes volvieron a disfrutarla el año pasado luego de 15 años de ausencia en nuestra ciudad. Además, subrayó que en Morelia la experiencia se vive como en ninguna parte del país, al coordinarse con el encendido de catedral con la caravana presente, para deleite de familias y turistas.

“Cada año rompemos nuestras propias metas, nuestros propios récords anteriores, y en este caso estamos también poniendo nuestro mejor empeño para poder lograr que este diciembre nuestra ciudad esté brillando y nuestra ciudad esté con el espíritu navideño en favor de todas las familias morelianas”, expresó.

El presidente municipal invitó a las familias de Michoacán y a visitantes de otras partes del país y del extranjero a acudir a Morelia, disfrutar de sus atractivos, tradiciones y ambiente navideño.