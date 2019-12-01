Anuncian la 2ª Carrera por la Familia en El Marqués, Querétaro

El Marqués, Querétaro, a 16 de enero de 2026.- Con la intención de reconstruir el tejido social y fortalecer el desarrollo de los niños, jóvenes y adultos de la región, el municipio de El Marqués, a través del Instituto Municipal para la Prevención y Atención de Conductas de Riesgo, Centro Vive anunció la 2ª Carrera por la Familia.

El Marqués, entregará del 19 al 28 de enero de 2026, 4 cuatro mil folios de inscripción para la carrera gratuita de 5 y 10 kilómetros, informó Rafael Jiménez López, director de Centro Vive.

“Los folios se entregarán de 9:00 a 15:00 horas en sus instalaciones en Jesús María, así como en las oficinas de Atención Ciudadana ubicadas en la Presidencia de La Cañada y en Zibatá”.

Recordó que el objetivo de la carrera es fomentar la participación de la ciudadanía, la inscripción a la carrera se realizará vía remota a través de una plataforma digital. Al concluir el proceso, cada corredor recibirá un correo electrónico con los pormenores de la actividad deportiva.

Además, al ser una carrera familiar, quienes deseen participar podrán solicitar hasta cinco folios al entregar una copia de su identificación oficial (INE) y de su Clave Única de Registro de Población (CURP).

“La 2ª Carrera por la Familia, gratuita, se realizará la noche del 28 de febrero del presente año en La Cañada, donde se diseñará una ruta completamente iluminada y segura para los participantes”.

Destacó que esta Segunda Carrera por la Familia se perfila como una de las mejores carreras nocturnas del estado gracias a la gran organización y logística, así como a la calidad del kit del corredor y el acceso a las zonas de recuperación e hidratación. Asimismo, se destinará una bolsa de 80 mil pesos para premiar a los ganadores.

Resaltó que adicionalmente, para impulsar la convivencia y brindar un espacio para el desarrollo de las familias marquesinas, se implementará un programa cultural, deportivo y recreativo en la Plaza San Pedro con distintas actividades desde las 15:00 horas como pintacaritas, lucha libre de la AAA, entre otras que se estarán anunciando en los próximos días en las redes oficiales de Centro Vive.

Señaló que para garantizar la seguridad de los corredores que participen en la 2ª Carrera por la Familia, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Secretaría de Movilidad desplegarán un operativo por distintos puntos de La Cañada.