Anuncian el tarjetón para personas con discapacidad para procurar un destino más accesible, justo y equitativo en el municipio de Querétaro

Fecha: 2 de Diciembre de 2025

Querétaro, Querétaro, a 2 de diciembre de 2025.- En el marco del programa de refuerzo de turismo incluyente, la Secretaría de Turismo anunció la puesta en marcha del tarjetón para personas con discapacidad, una iniciativa respaldada por el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías y alineada al compromiso municipal por procurar un destino más accesible, justo y equitativo para todas las personas afirmó, Mariana Ortiz Cabrera, titular de la Secretaría de Turismo del municipio de Querétaro.

Destacó que “el turismo debe de ser justo e incluyente”, al subrayar que esta medida busca facilitar la movilidad y mejorar la experiencia de visitantes y habitantes con discapacidad.

Asimismo, informó que el tarjetón ya se encuentra disponible en el Centro de Atención al Turista del Municipio de Querétaro (CAPTA).

Esto permitirá, dijo, que las personas con discapacidad tengan mejores condiciones de movilidad, con un uso correcto de los espacios de estacionamiento preferentes y fortalece el trabajo del Municipio para quitar obstáculos y avanzar hacia una ciudad verdaderamente accesible.

Rolando Valdez Nieto, director de Derechos Humanos de la Secretaría de Desarrollo Social, realizó las gestiones pertinentes para consolidar esta iniciativa e integrar a la Secretaría de Turismo en su implementación. Gracias a este trabajo interinstitucional, se robustece el sector turístico del municipio con una oferta diversificada orientada a la inclusión, fortaleciendo así la visión de un destino que atiende y valora la diversidad de todas las personas.

“El tarjetón estará disponible de lunes a domingo, en un horario de 10:00 a 18:00 horas, directamente en las instalaciones de CAPTA, ubicadas en Vicente Guerrero 2B, Colonia Centro, donde el personal de la dependencia ofrecerá acompañamiento para su entrega”.