Anuncia Rescatistas Independientes su primera feria de adopción 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 16:44:02

Morelia, Michoacán, a 9 de enero de 2026.- Miradas curiosas, colas en movimiento y bigotes atentos, serán los encargados de decidir quién merece un lugar en su vida.

Así se desarrollará la primera feria de adopción de 2026 organizada por el colectivo D.A.R.A.M.O.R Rescatistas Independientes de Michoacán, donde perros y gatos evaluarán a los humanos interesados en adoptarlos.

El encuentro se realizará este domingo 11 de enero, en la explanada del parque 150, en un horario de 11:30 de la mañana a 3:30 de la tarde.

Ahí, los peludos ejemplares disponibles —todos desparasitados, vacunados y esterilizados— buscarán algo más que cariño, también responsabilidad, compromiso y respeto.

Luisa Quijano Ravell, vocera del Colectivo, indicó que esta será la primera feria de adopción que organiza Rescatistas Independientes, con la esperanza de que el arranque del año sea positivo y permita que más michis y lomitos abandonen la vida en la calle para integrarse a hogares donde realmente formen parte de una familia.

“Esta es nuestra primera feria de la adopción 2026, confiamos en que muchas personas nos visiten y puedan conocer a cada uno de los ejemplares que cuentan con los protocolos para su adopción y listos para dar amor”, afirmó.

La representante del colectivo exhortó a la sociedad en general a elegir la adopción si han decidido sumar un integrante a su familia, destacando que esta acción favorece el bienestar animal y permite abrir espacios para rescatar a nuevos perros en situación de calle.

Asimismo, señaló que adoptar contribuye a frenar los lugares dedicados a la reproducción de perros, prácticas que constituyen crueldad animal.

Enfatizó que cada adopción responsable es también una forma de protesta contra el maltrato.

Finalmente, Quijano Ravell remarcó que adoptar es ofrecer una oportunidad de vida a un ser que siente, ama y espera en silencio, una segunda oportunidad.