Anuncia Qrobus servicio gratuito a la Feria Ganadera

Querétaro, Querétaro, 13 de noviembre del 2025.- Con el objetivo de facilitar el traslado de las y los visitantes a la Feria Internacional de Querétaro Ganadera (FIGQ), Gerardo Cuanalo Santos, titular de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), informó que se implementará un servicio especial de transporte gratuito Qrobus, disponible del 14 al 30 de noviembre.

Cuanalo Santos refirió que los autobuses saldrán desde el Centro Cultural Manuel Gómez Morín y operarán en un horario de 11 a una de la mañana, teniendo disponibles 30 unidades Qrobus para garantizar una movilidad cómoda, segura y constante hacia las instalaciones de la Feria.

“El gobernador, Mauricio Kuri ha dispuesto que el transporte público a la feria sea totalmente gratuito del 14 al 30 de noviembre. La intención es que de las 11 a la una de la mañana podamos tener servicio permanente desde el Gómez Morín y la Alameda, hacia la Feria”, puntualizó.

Además, para mayor comodidad de los asistentes, el estacionamiento del Gómez Morín permanecerá abierto hasta las tres de la mañana, permitiendo a quienes dejen su vehículo contar con un espacio seguro durante su visita a la Feria.

De manera complementaria, se pondrán a disposición de la ciudadanía 250 taxis, mismos que generarán el costo de traslado a través del taxímetro digital, permitiendo traslados regulados.

La implementación de estas acciones refuerza el objetivo de la AMEQ por ofrecer alternativas de movilidad accesibles y eficientes para todos los usuarios, ya sea en sus actividades diarias o para disfrutar de eventos culturales como lo es la Feria Internacional Ganadera.