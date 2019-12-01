Anuncia Josué Guerrero nuevo pozo agua para Corregidora, Querétaro

Corregidora, Querétaro, a 18 de agosto 2025.- El presidente municipal de Corregidora, Josué David “Chepe” Guerrero Trápala anunció la construcción de un nuevo pozo que beneficiará a cerca de 11 mil habitantes de ocho localidades, por lo que se trabajará de forma conjunta con la Comisión Estatal de Aguas (CEA).

Explicó que el proyecto técnico fue elaborado por la Secretaría de Obras Públicas del municipios, por lo que se logrará beneficias a las comunidades de La Poza, Ejido San Rafael, Puerta de San Rafael, Taponas, San Miguelito, Presa de Bravo, Bravo y Las Taponas.

“La próxima semana vamos a estar anunciándoles y dándoles más detalles de esta inversión, pero ya tenemos la certeza de parte del gobernador de invertir recursos en esta zona para perforar este nuevo pozo, actualizar la infraestructura y que no nos falte el agua en la zona norte de las comunidades, gracias, gobernador Mauricio Kuri, porque sigues buscando la mejor manera de poder llevar el agua hacia todos los rincones de Querétaro”, dijo.

Reconoció que este pozo complementará al que se tiene actualmente, lo ha permitirá tener un mayor abasto y mitigar el déficit del suministros de agua que se tiene en mencionadas comunidades.