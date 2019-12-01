Anuncia Gladyz Butanda renovación de transporte en Morelia

Uruapan, Michoacán, 5 de diciembre de 2025.- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, anunció que el transporte público de Morelia también será renovado, luego de impulsar la entrega de 80 nuevos autobuses urbanos que circularán en Uruapan.

Al verse materializado el Programa de Mejoramiento del Transporte Público Terrestre en Uruapan, en presencia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien formalizó la entrega de las unidades; la promotora de los teleféricos de Morelia y Uruapan remarcó que este mismo programa se echará a andar en la capital del estado.

“Morelia será el segundo municipio en contar con un Sistema Integrado de Transporte, porque, al igual que Uruapan, contará con un teleférico y en los próximos meses la capital será sujeta a la renovación del transporte público terrestre”, subrayó la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum).

El anuncio de la titular de la Sedum se dio a conocer durante la entrega de 80 autobuses urbanos de los 240 que serán renovados en Uruapan, bajo una inversión superior a los 250 millones de pesos.

Al evento asistieron la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz; el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; el subsecretario de Gobierno, Juan Manzo Rodríguez; la titular del Instituto del Transporte de Michoacán, María Elena Huerta Moctezuma; la diputada federal, Guadalupe Araceli Mendoza; el diputado local, Carlos Alejandro Bautista Tafolla, así como Diego Salgado Pedraza y Romualdo Cortéz, líderes de las agrupaciones transportistas Tata Vasco y Colectivos Uruapan.