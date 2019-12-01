Anuncia Felipe Macías más cierre de carriles en BBQ

Querétaro, Querétaro, a 17 de julio 2026.- El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera dio a conocer a través de un video difundido en redes sociales, que a partir de este sábado iniciará una nueva etapa de la obra federal del Tren México-Querétaro sobre Bernardo Quintana, con una reducción de carriles en el sentido norte-sur, es decir, de Plaza del Parque a Calzada de Los Arcos.

Ante esta situación, llamó a la ciudadanía a anticipar sus traslados y utilizar rutas alternas, así como a estar informados a través de las redes y cuentas oficiales tantos del municipio de Querétaro, la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, y canales gubernamentales relacionados con la obra del tren México-Querétaro.

“Hoy el tráfico ha fluido y es gracias a la colaboración ciudadana, a ustedes que ha reducido el aforo vehicular en Bernardo Quintana, que han tomado vías alternas, que han tomado mayor previsión en sus traslados. Es como juntos ponemos orden y pasaremos estas semanas complicadas en la movilidad. Muy buen fin de semana y estamos a la orden”.

Mencionó que en este sentido permanecerán habilitados dos carriles laterales y un carril central, mientras que dos carriles centrales permanecerán cerrados durante el desarrollo de esta etapa de los trabajos, la cual se prevé continúe durante el resto del mes de julio.

Recomendó utilizar como alternativas vialidades como Paseo 5 de Febrero, la carretera federal 57, avenida Tecnológico, avenida Corregidora y Ezequiel Montes. Además, sugirió que habitantes de zonas como El Refugio, Zákia y Zibatá consideren rutas distintas a Bernardo Quintana, mientras que para quienes viven en Milenio la opción más conveniente es incorporarse por Constituyentes.

También detalló que el Municipio implementó medidas para agilizar la circulación en la incorporación de Milenio hacia Constituyentes y evitar saturación en la zona de Calzada de los Arcos.

Pidió a la población considerar entre 15 y 20 minutos adicionales para sus recorridos y apoyarse en aplicaciones de navegación como Google Maps y Waze para elegir la mejor ruta.

Reconoció que, durante la primera semana hábil de la obra, el flujo vehicular se mantuvo gracias al operativo coordinado entre los gobiernos estatal y municipal, con la participación de más de 170 auxiliares viales, 26 cruceros con semáforos en destello, monitoreo permanente mediante cámaras y drones, así como ajustes operativos para facilitar la circulación.

Por su parte, el secretario de Movilidad del municipio, Pedro Manuel Ángeles Luján recordó que a partir de este viernes los carriles centrales de Bernardo Quintana permanecerán cerrados de las 23:00 a las 5:00 horas como parte de las labores de construcción del Tren México-Querétaro.