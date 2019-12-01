Anuncia Felifer Macías el arranque de los trabajos para el nuevo Foro Querétaro

Anuncia Felifer Macías el arranque de los trabajos para el nuevo Foro Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 20:48:49
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 21 de enero de 2026.- Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro anunció el arranque de los trabajos para el nuevo Foro Querétaro, en el antiguo Lienzo Charro en Santa Rosa Jáuregui, el cual se convertirá en el nuevo polo de entretenimiento de la ciudad.

“Estamos en lo que a partir de hoy dejará de ser el antiguo Lienzo Charro del municipio de Querétaro y se va a convertir en el nuevo Foro Querétaro, el nuevo recinto especializado en cultura, entretenimiento, arte y deporte del municipio de Querétaro, aquí en Santa Rosa Jáuregui”.

Destacó que el Foro Querétaro traerá desarrollo e inversión para la localidad, ya que se podrán realizar eventos de entretenimiento, artísticos, culturales y deportivos, y contará con una capacidad de hasta 10 mil personas.

Informó que ya se iniciaron los trabajos para el retiro de la estructura que se encontraba obsoleta e inservible, con el fin de iniciar el rescate de este inmueble que se encontraba en total abandono.

La rehabilitación de este inmueble, dijo, había sido planteada como una acción prioritaria para su rescate y reutilización, lo cual hoy se concreta con el inicio de los trabajos para el Foro Querétaro.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan cadáver en estado de descomposición en el fraccionamiento Bosques de la Presa de Morelia, Michoacán 
Reportan aseguramiento de vehículos y decenas de explosivos en megaoperativo contra líder de la delincuencia en Apatzingán, Michoacán
En cuatro municipios de Michoacán: Detienen a una persona, aseguran armas y vehículos
En Los Reyes, Michoacán: Localiza la Guardia Civil a menor víctima de secuestro virtual
Más información de la categoria
Reportan aseguramiento de vehículos y decenas de explosivos en megaoperativo contra líder de la delincuencia en Apatzingán, Michoacán
Cuartel de Guardia Civil y kuarichas de San Felipe de los Herreros abre en marzo: Bedolla
Congreso e IEM definirán protocolo de consulta educativa; se espera ahorro de más del 50% en costos
Localizan fosa clandestina en Juventino Rosas, Guanajuato; de manera preliminar se habla de 13 cuerpos sin vida
Comentarios