Anuncia Felifer Macías el arranque de los trabajos para el nuevo Foro Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 20:48:49

Querétaro, Querétaro, a 21 de enero de 2026.- Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro anunció el arranque de los trabajos para el nuevo Foro Querétaro, en el antiguo Lienzo Charro en Santa Rosa Jáuregui, el cual se convertirá en el nuevo polo de entretenimiento de la ciudad.

“Estamos en lo que a partir de hoy dejará de ser el antiguo Lienzo Charro del municipio de Querétaro y se va a convertir en el nuevo Foro Querétaro, el nuevo recinto especializado en cultura, entretenimiento, arte y deporte del municipio de Querétaro, aquí en Santa Rosa Jáuregui”.

Destacó que el Foro Querétaro traerá desarrollo e inversión para la localidad, ya que se podrán realizar eventos de entretenimiento, artísticos, culturales y deportivos, y contará con una capacidad de hasta 10 mil personas.

Informó que ya se iniciaron los trabajos para el retiro de la estructura que se encontraba obsoleta e inservible, con el fin de iniciar el rescate de este inmueble que se encontraba en total abandono.

La rehabilitación de este inmueble, dijo, había sido planteada como una acción prioritaria para su rescate y reutilización, lo cual hoy se concreta con el inicio de los trabajos para el Foro Querétaro.