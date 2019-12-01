Anuncia CFE inversión histórica de 9 mil MDP para garantizar la energía en Querétaro al 2030

Querétaro, Querétaro, a 14 de julio de 2026.- Tras una reunión de alto nivel entre el gobernador Mauricio Kuri González y la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja, se anunció una inversión superior a los 9 mil millones de pesos destinada a modernizar y fortalecer la infraestructura eléctrica del estado con miras al año 2030, confirmó el encargado de la política interna de Querétaro, Eric Gudiño Torres.

Calificó el encuentro como "muy productivo" y detalló que estos recursos ya se están ejecutando con el objetivo primordial de acabar con los apagones, estabilizar el bajo voltaje y asegurar el suministro para el crecimiento industrial y urbano de la entidad.

"Fue una reunión donde la directora general mostró mucho apoyo al gobernador Mauricio Kuri, pero sobre todo al estado de Querétaro. Con esta inversión que está haciendo la CFE mejorará la distribución de energía y tendremos menos problemas de los que se han tenido últimamente".

El plan de trabajo conjunto, detalló, contempla acciones inmediatas y a mediano plazo para robustecer la red eléctrica queretana. Entre los puntos clave de la inversión se encuentran, la creación de nuevas subestaciones eléctricas en puntos estratégicos del estado; la ampliación y fortalecimiento de las subestaciones y redes de distribución ya existentes y la asignación de un nuevo director regional de la CFE para Querétaro, quien trabajará de manera coordinada con los superintendentes locales para agilizar la toma de decisiones.

Informó que se realizarán recorridos de revisión técnica conjunta entre personal de la CFE, el estado y los municipios para identificar y atender a la brevedad las zonas con mayor historial de fallas o variaciones de voltaje.

Señaló que uno de los acuerdos más relevantes de la reunión fue el compromiso de la CFE por mejorar la atención y la información hacia los ciudadanos. Ante las constantes fallas, la paraestatal implementará nuevos canales de comunicación directa.

“La CFE notificará las causas de los apagones y los tiempos estimados de restablecimiento a través de redes sociales, complementando la tradicional línea telefónica y el Gobierno del Estado coadyuvará en la difusión de estos reportes para mantener informada a la población de manera oportuna.

Destacó que el mandatario, (Mauricio Kuri González) hizo especial hincapié en la necesidad urgente de resolver los rezagos de energía en las comunidades serranas.

"Sí, por supuesto. Hay mucho interés de parte del gobernador en que se atienda la Sierra. La verdad es que la directora general de la CFE mostró todo el apoyo al gobernador Mauricio Kuri para que sea efectiva esta inversión y ayudar a nuestros amigos de la Sierra de Querétaro".