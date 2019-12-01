Ziracuaretiro, Michoacán, 28 de noviembre de 2026.- El municipio de Ziracuaretiro contará con su primera preparatoria, perteneciente a la Universidad Tecnológica de Morelia (UTM), la cual se construirá y equipará con una inversión estatal de 40 millones de pesos, anunció el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario detalló que el plantel iniciará clases en mayo de 2027 en beneficio de cientos de jóvenes de Ziracuaretiro, quienes ya no tendrán que trasladarse a la capital michoacana ni a otros municipios cercanos para cursar el bachillerato.

“No será una preparatoria aislada, sino que tendrá una relación directa con la UTM y eso nos permitirá que los jóvenes estén bien preparados para que continúen sus estudios en cualquier universidad. Las y los alumnos que egresen de ella tendrán pase directo a la Universidad Tecnológica de Morelia”, destacó.

Por su parte, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, explicó que los trabajos de construcción iniciarán en enero de 2027. Precisó que el edificio contará con tres niveles, seis aulas educativas, laboratorio de cómputo, áreas administrativa y de esparcimiento, cafetería, bodega y sanitarios.

La directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado, Mariana Sosa Olmeda, señaló que las clases comenzarán en el segundo cuatrimestre de 2027, es decir, en mayo. Agregó que Michoacán registra actualmente la mayor matrícula de jóvenes en educación media superior y superior.

Al anuncio asistieron el rector de la UTM, Sergio Pimentel Mendoza; el alcalde de Ziracuaretiro, Alberto Orobio Arriaga; el diputado local Reyes Galindo Pedraza; y el coordinador general de Planificación y Evaluación de la Secretaría de Educación del Estado, Marco Antonio Téllez Patiño, además de autoridades estatales, municipales y habitantes de la zona.