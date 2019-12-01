Anuncia Bedolla ampliación del Centro Estatal de Atención Oncológica

Morelia, Michoacán, 28 de octubre de 2026.- En el marco de su 31 aniversario, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció la ampliación del Centro Estatal de Atención Oncológica (CEAO) para incrementar la asistencia médica de pacientes con cáncer al pasar de 14 a 60 camas.

Ante la solicitud de trabajadores y personas con cáncer de aprovechar las antiguas instalaciones del Hospital Civil, el mandatario asumió el compromiso de iniciar el próximo año con los trabajos de construcción para extender el tamaño del edificio, como parte del fortalecimiento al sistema de salud.

“Vamos a hacer todo para, en conjunto con el IMSS Bienestar, aportar los recursos e iniciar esta obra en 2027, que ya es mi último año, pero me quiero ir con la misión cumplida en materia de salud”, manifestó Ramírez Bedolla.

Por su parte, el secretario de Salud, Elías Ibarra Torres, destacó que, como parte de la estrategia de salud que el Gobierno de Michoacán ha implementado para atender a las y los pacientes con cáncer, a través de equipo de última tecnología o apoyos económicos, se ha logrado incrementar la esperanza de vida.

“En leucemias, tumores y linfomas pasó de un 60 a un 75 por ciento la esperanza de vida de niñas y niños, y el abandono del tratamiento en infancias, porque no tenían para acudir a sus quimioterapias, pasó del 30 al 1 por ciento en el estado”, expuso, para agregar que en personas adultas el abandono del tratamiento oncológico bajó de 30 a 10 por ciento.

Asistieron al evento el director del Centro Estatal de Atención Oncológica, Juan Manuel Aguilar Melchor; el coordinador del IMSS Bienestar en Michoacán, Axayacatl Marín Correa; el diputado local, Abraham Espinoza Villa; el exdirector y fundador del CEAO, Arturo Valencia Ortiz; así como autoridades estatales y de la Secretaría de Salud, y personas beneficiadas.