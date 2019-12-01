Anuncia Ayuntamiento de Morelos apertura de inscripciones para la Ludoteca de Villa Morelos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2025 a las 21:32:47

Villa Morelos, Michoacán, a 19 de noviembre 2025.- Con la finalidad de contar con un espacio para fomentar el desarrollo integral, el juego educativo y la convivencia segura, el Ayuntamiento de Morelos inauguró la Ludoteca.

Durante el acto, el presidente municipal, Julio César Conejo Alejos, invitó a las niñas y niños del municipio a participar en las actividades de este espacio que se ubica en la Casa de la Cultura.

Por lo que, está sede es donde se realizarán las actividades de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

En ese sentido, el alcalde destacó que este proyecto es muestra del compromiso de su administración con la niñez del municipio, al impulsar espacios que estimulan la creatividad, el aprendizaje y el bienestar emocional.

Por ello, "la importancia de contar con personal capacitado que acompañe a los menores durante su estancia", señaló, al tiempo que presentó a las maestras Fernanda Núñez Leal y Mayra Ambriz Zavala, quienes estarán a cargo de esta Ludoteca

Cabe relatar que se atenderán dudas y se realizará el proceso de inscripción a través de los números telefónicos 438 107 54 21 y 438 120 36 66, respectivamente.

Finalmente, Conejo Alejos invitó a las familias a acercarse a este programa, que busca fortalecer la educación lúdica y brindar espacios seguros para la formación temprana de las niñas y niños de Morelos.