Anuncia AMEQ fortalecimiento de Qrobus en el Pueblo de Jurica, El Marqués y Reforma Agraria

Querétaro, Querétaro, 27 de noviembre del 2025.- El director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Cuanalo Santos, informó que derivado de los recorridos diarios que realiza en estaciones, paraderos y autobuses, como parte de la iniciativa “En ruta Qrobus”, la cual pertenece al programa estatal Voy Contigo, se llevaron a cabo ajustes en las rutas L117, C70 y L104, asimismo se creó la L106, esto de acuerdo a las opiniones y comentarios expresados por los propios usuarios durante dicho ejercicio social.

“Derivado del programa Voy Contigo, en donde me permite tener acercamiento con los usuarios y hacer recorrido en diferentes rutas, quiero informar que se ha ampliado el número de autobuses en la ruta C7O debido a la gran demanda que ha tenido esta ruta; también, puedo decir que la ruta L117 modificó su recorrido hasta la Reforma Agraria, la ruta L104 amplió su recorrido para dar cobertura en Zibatá y la L106 es una nueva ruta para conectar Zakia con La Pradera”, detalló.

Cuanalo Santos explicó que, con las modificaciones implementadas el sistema Qrobus se adapta a la movilidad de la ciudadanía, garantizando un servicio más eficiente que responde a sus necesidades diarias; de igual forma, aseguró que seguirá realizando recorridos para fortalecer la comunicación directa con las y los usuarios, a fin de optimizar continuamente el servicio.

En este sentido, las rutas quedan de la siguiente manera: L117 Terminal de Autobuses de Querétaro – Casa Blanca pasa por Av. Cimatario, Prol. Luis Pasteur , Corregidora Sur y Av. Luis Vega Monrroy; L104 La Pradera – Zibatá recorre vialidades como Av. Ciervo, Av. Búfalo, calle León, Anillo Vial Fray Junípero Serra y Universidad Anáhuac; L106 La Pradera - Zakia toca puntos como Av. Marmota, Anillo Vial Fray Junípero Serra y Paseo de Zakia; mientras que la C70 Santa Rosa Jáuregui – La Pradera visita Av. Constituyentes, Paseo de la República, Av. Pueblo Jurica, Anillo Vial Fray Junípero Serra, Av. Ciervo y el Hospital General Regional No. 2.

Finalmente, el titular de la Agencia exhortó a las familias queretanas a sumarse a la evolución de Qrobus mediante la participación activa, comunicándose a la línea directa de la AMEQ *8800 para opinar, sugerir y/o reportar cualquier tema relacionado a la movilidad pública en la entidad, enfatizando que el cambio se logra de manera conjunta, cuando se trabaja por un bien común.