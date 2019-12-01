Anuncia Alfonso Martínez Alcázar grabación de largometraje en Morelia

Morelia, Michoacán; 21 de octubre de 2026.- Morelia será escenario del rodaje de Conejo Rosa, un largometraje mexicano de suspenso y misterio que busca acercar a las nuevas generaciones al cine. El Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, anunció el proyecto junto con la Secretaría de Cultura de Morelia y la Comisión Fílmica, como parte de los esfuerzos para impulsar la producción cinematográfica y mostrar la riqueza de la ciudad.

En rueda de prensa, el Alcalde agradeció la confianza del equipo de producción para filmar en Morelia y destacó que su Centro Histórico, reconocido como Patrimonio Mundial, así como sus bosques y otros espacios, ofrecen una gran variedad de locaciones. Señaló que atraer este tipo de proyectos permite mostrar la belleza de la ciudad, generar empleos y abrir nuevas oportunidades para las y los morelianos.

Alfonso Martínez destacó que, con el trabajo de la Comisión Fílmica, Morelia avanza para convertirse no solo en una ciudad donde se exhiben películas, sino también donde se crean. En ese sentido, resaltó el impulso a espacios como el MACAAM, que busca acercar el cine a las nuevas generaciones y motivarlas a desarrollar sus propios proyectos audiovisuales.

Por su parte, la secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz, señaló que la llegada de Conejo Rosa es resultado de tres años de trabajo para atraer filmaciones, apoyar a creadores y fortalecer la industria cinematográfica local. Informó que durante este año la Comisión Fílmica respaldó más de 28 cortometrajes mexicanos, 17 de ellos realizados por talento moreliano, además de impulsar talleres, actividades de formación y proyectos de jóvenes cineastas. Adelantó que próximamente se anunciarán otras dos producciones que también se realizarán en la ciudad.

Dirigida y escrita por Lili Morett, y producida por Bernardo Rugama y Carlos Morett, la película contará la historia de un grupo de creadores de contenido que queda atrapado en una fiesta donde ocurre una muerte misteriosa. A partir de este hecho, se desarrolla una trama de secretos, amenazas y sospechas que aborda temas como la identidad, la fama y la exposición en redes sociales. El largometraje tendrá una duración aproximada de 90 minutos y está dirigido principalmente a jóvenes y adultos jóvenes, con el objetivo de acercar a nuevas audiencias a las salas de cine.

El anuncio se realizó en el Museo de Arte Contemporáneo y Artes Audiovisuales de Morelia (MACAAM), en el antiguo Palacio Municipal, con la participación de Juan Pablo Arroyo Abraham, consejero honorario de la Comisión Fílmica; Bernardo Rugama, productor de Conejo Rosa y director del Instituto Latinoamericano en Ciencias Cinematográficas (ILATACC); Carlos Morett, productor del proyecto y Lili Morett, directora de la película, quienes participaron de manera virtual.