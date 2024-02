Antonio Ixtláhuac entrega contratos por más de 118 millones sin licitar

Zitácuaro, Mich.- 12 de febrero de 2024-. Mediante un proceso totalmente opaco, el alcalde de Zitácuaro, Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, entregó más de 118 millones de pesos sin licitar para la realización de diferentes obras en ese municipio del Oriente michoacano, casi la mitad de ese dinero fue entregado a un grupo de cinco constructores, según datos recopilados de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Y es que a pesar de las fuertes cantidades de dinero que se destinaron para diferentes obras por parte de este ayuntamiento, no hubo concurso alguno para buscar una mejor oferta para que se realizaran dichos trabajos, por lo que el hoy neomorenista decidió entregar de manera directa los jugosos contratos.

Además, existe una evidente opacidad por parte de la administración del “chapulín” zitacuarense -quien brincó del PRI a Morena- pues en más de la mitad de los contratos que inscribió en la PNT, no cuentan con el contrato que respalde lo informado.

Asimismo, en una evidente maniobra para no informar qué empresas se vieron beneficiadas de manera directa por parte de la administración de Ixtláhuac Orihuela, no se registró el nombre de las firmas que realizaron las obras, sin embargo, mediante consultas al Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, se pudo averiguar los nombres de las compañías favoritas del ex priísta.

Una de las empresas más favorecidas fue Constructores Geem S.A. de C.V., donde el gobierno municipal de Zitácuaro le asignó un total de 8 obras por un monto de 17 millones 087 mil 080 pesos.

Otra de las compañías favoritas del alcalde zitacuarense para entregar obras sin licitar son las firmas Consorcio del Centro Arcoiris, S.A. de C.V. a quien el Ayuntamiento de Zitácuaro le entregó 7 obras que significó un costo de 13 millones 173 mil 204 pesos y REFLEXSOL S. DE S.L. DE C.V. a quien se le asignaron 8 millones 674 mil 452 pesos por 4 contratos.



Cabe señalar que muchos de estos convenios mercantiles se encuentran registrados sin su respectivo contrato, lo que genera una evidente opacidad en torno a cómo se pactaron las diferentes obras realizadas el año pasado.

Cabe señalar que según datos de la PNT, durante el 2023, la administración de Antonio Ixtláhuac Orihuela, no licitó un solo contrato para realizar obra pública alguna o para algún servicio que requiriera su administración.