”Anticultural” performance en Cobaem por apología del delito, afirma Bedolla

Maravatío, Michoacán, a 27 de marzo del 2026.- Como “anticultural”, calificó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla el performance realizado en un plantel del Colegio de Bachilleres (Cobaem) en Contepec, mismo que se viralizó recientemente, pues los jóvenes portaban armamento falso al, supuestamente, buscar hacer una denuncia social.

En entrevista con medios de comunicación, el titular del Ejecutivo estatal recalcó que en Michoacán está prohibida la apología del delito, por lo que llamó a todas las instituciones públicas y privadas a evitar este tipo de acciones, este tipo de muestras que no representan la verdadera identidad de quienes lo habitan.

“No es Michoacán, nosotros tenemos mucha cultura, tenemos mucho pueblo, tenemos mucha historia. Michoacán es un pueblo y un estado grande culturalmente, somos herederos de grandes culturas y tenemos mucho que ofrecer a México y al mundo así que ya tomamos cartas en el asunto”.

Ramírez Bedolla expía que hubo un cese permanente al maestro y director que organizaron el evento, además de hacer un extrañamiento fuerte al Colegio de Bachilleres para que esto no vuelva a ocurrir, dijo.