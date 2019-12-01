Ante paso del huracán Rachel, Conagua Michoacán emite recomendaciones

Morelia, Michoacán, 3 de octubre de 2026.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) delegación Michoacán, informó que ante el paso del huracán Rachel frente a las costas del Pacífico, se mantiene un monitoreo constante del fenómeno meteorológico con el objetivo de garantizar la seguridad de las y los michoacanos, señaló Luis Roberto Arias Reyes, delegado de la dependencia en la entidad.

El huracán categoría uno, provocará en la zona costera de Michoacán oleaje de dos a tres metros de altura, por lo que se recomienda a la población evitar entrar al mar. Asimismo, se esperan rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, lo que podría ocasionar la caída de árboles, así como lluvias puntuales de hasta 75 milímetros.

Ante estas condiciones, se exhorta a la población a evitar ingresar al mar, mantenerse alejada de ríos y cuerpos de agua con riesgo de desbordamiento, y extremar precauciones en zonas vulnerables a deslaves, así como evitar transitar cerca de anuncios, señaléticas y árboles.

Arias Reyes reiteró que la dependencia continuará informando sobre la evolución del ciclón tropical, por lo que llamó a la ciudadanía a mantenerse atenta únicamente a los avisos emitidos por las vías oficiales.