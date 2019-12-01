Morelia, Michoacán, a 19 de noviembre de 2026.- Este jueves, la Casona del Congreso del Estado fue el escenario del inicio de las comparecencias ante la Comisión de Justicia de los primeros 12 de los 38 registrados como aspirantes a ostentar el cargo de Fiscal General del Estado de Michoacán.



La diputada Anabet Franco Carrizales, presidenta de dicha comisión dictaminadora, junto con sus homólogos Giulianna Bugarini, Vicente Gómez Núñez y David Martínez Gowman, integrantes de la misma, fueron los encargados de conducir cada una de las comparecencias de las y los aspirantes, quienes contaron con 20 minutos para realizar la presentación de su propuesta y dar respuesta a los cuestionamientos de las y los legisladores.



A lo largo de las comparecencias, se sumaron a los trabajos la diputada Sandra María Arreola, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y el diputado Antonio Carreño Sosa, integrante de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, destacando la importancia de celebrar estos procedimientos de manera transparente y de puertas abiertas, para que los michoacanos conozcan los perfiles de quienes aspiran a encabezar la procuración de justicia en nuestro estado.



Es así que la Comisión de Justicia una vez que revise el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria, la exposición de su proyecto y la respuesta a los cuestionamientos realizados en su presentación de las y los registrados para encabezar la Fiscalía General del Estado, podrán determinar quiénes integrarán la lista de 10 qué se enviará al Ejecutivo estatal.



Para esta primera jornada se citaron a los primeros 13 aspirantes: José Antonio Cruz Medina, Luis Fernando Guzmán Samano, Marco Aurelio Nava Cervantes, Eduardo Bribiesca Sánchez, Jarintzi Reséndiz Camacho, Miguel Ángel Cruz González, Irma Romana González Aguirre, Alfonso Gutiérrez Morales, José Álvarez Martínez, César Miguel Mora Ávalos, Abril Ruiz Ávalos, Mauricio Wilfrido Cruz Navarrete y Mercedes Cervantes Viveros, esta última no se presentó.



Cabe destacar que la próxima semana se realizarán otras dos jornadas, una será el lunes 23 de noviembre a la cual están convocados: Azucena Marín Correa, Julián Morales Colín, Tomás González Jurado, Raúl Tuxpan Romero, Cynthya Yaneli Martínez Urbina, Jorge Alberto Camacho Delgado, Eduardo Martínez Altamirano, Alejandro Valdovinos Santana, Rosa Nely Rodríguez Paniagua, Miguel Campos Cruz, José Martínez Ramos Ruiz, Enrique Francioli García y Perla Violeta Abraham Vega.

El jueves 26 de noviembre se llevará acabo la tercera audiencia a la que citaron a: Francisco Herrera Franco, Yuliana Delgado Gómez, Celeste Maldonado Zavala, Agustín Alejandro Muñoz Paque, María Reynalda Velasco Guerrero, José Ramiro Gómez Gaona, Juan Carlos Munguia Zavala, Juan Gallegos Vargas, Mario Gerardo Pinedo Infante, J. Melchor Tapia Monge, José Noe Jiménez Mendoza y Valente Álvarez Reyes.