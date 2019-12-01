Ante intensas lluvias, Gobierno de Morelos fortalece acciones preventivas para proteger a la población: Julio César Conejo Alejos

Morelos, Michoacán, 14 de julio de 2026.- Ante las intensas lluvias registradas en los últimos días, el Gobierno Municipal de Morelos, encabezado por el presidente Julio César Conejo Alejos, mantiene un operativo permanente de prevención y atención para salvaguardar la integridad de las familias, al tiempo que hace un llamado a la ciudadanía a sumarse con acciones responsables que ayuden a reducir riesgos durante esta temporada.

Como parte de la estrategia preventiva, el Ayuntamiento ha intensificado los trabajos de limpieza y desazolve de canales, mantenimiento de coladeras y desagües, así como el retiro de basura y maleza en distintos puntos del municipio, con el propósito de mejorar el flujo del agua y disminuir la posibilidad de inundaciones o afectaciones derivadas de las precipitaciones.

El presidente municipal destacó que, gracias a estas labores anticipadas y al monitoreo permanente que realizan las diferentes áreas del Ayuntamiento en coordinación con Protección Civil, hasta el momento no se ha registrado ninguna contingencia de consideración; sin embargo, las brigadas permanecen en alerta para brindar atención inmediata ante cualquier eventualidad.

“Nuestro compromiso es actuar con responsabilidad y anticiparnos a los riesgos. Estamos trabajando para mantener en buenas condiciones la infraestructura pluvial del municipio, pero también necesitamos la participación de la ciudadanía para evitar que la basura llegue a canales, ríos y alcantarillas”, expresó Julio César Conejo Alejos.

En ese sentido, el Gobierno Municipal puso en marcha una campaña informativa bajo el lema ”¡Aguas con la lluvia! La prevención salva vidas”, mediante la cual se difunden recomendaciones como mantener limpias las calles y coladeras, evitar tirar basura en cuerpos de agua, no cruzar zonas inundadas, identificar rutas de evacuación y reportar cualquier situación de riesgo a las autoridades correspondientes.

Finalmente, Julio César Conejo Alejos reiteró que la administración municipal continuará trabajando de manera permanente para prevenir riesgos y proteger a la población durante la temporada de lluvias, al tiempo que invitó a las y los habitantes de Morelos a mantenerse informados a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones de Protección Civil, convencido de que la prevención y la participación ciudadana son fundamentales para salvaguardar la vida y el patrimonio de las familias.