Morelia, Michoacán, a 24 de noviembre del 2026.- Con el objetivo de reconocer jurídicamente la figura de los animales comunitarios en Michoacán, las y los diputados locales aprobaron las adiciones de una fracción II al artículo 3, de una fracción XI Bis al artículo 12; y del artículo 27 Bis, todos de la Ley de Derechos, el Bienestar y Protección de los Animales en el Estado de Michoacán de Ocampo.

Con estas adiciones, se establecen mecanismos para garantizar el bienestar y protección de estos animales, mediante la coordinación entre autoridades y ciudadanía, promoviendo acciones de alimentación, atención veterinaria, vacunación, esterilización, identificación y adopción responsable, así como responsabilidades compartidas para asegurarles condiciones de vida dignas.

En ese sentido, quedó establecido que se entenderá por animal comunitario al “perro o gato que vive de manera habitual en el espacio público o en áreas comunes de una comunidad determinada, que no cuenta con una persona propietaria o poseedora identificada y que es aceptado, alimentado, supervisado y cuidado por un grupo de personas integrantes de dicha comunidad, quienes, dentro de sus posibilidades, procurarán su bienestar y trato digno”.

De la misma forma, se estableció en la Ley que “corresponde a los Gobiernos Municipales, promover, en el ámbito de su competencia y de acuerdo con sus posibilidades presupuestarias, acciones y programas encaminados al bienestar, protección, atención veterinaria, vacunación, esterilización, identificación y adopción responsable de los animales comunitarios, pudiendo coordinarse para tal efecto con la Secretaría del Medio Ambiente, los Centros de Atención Animal y las asociaciones protectoras de animales debidamente constituidas”.

Por su parte, el Artículo 27 Bis, señala que, las personas que integren una comunidad y que, de manera individual o colectiva, decidan voluntariamente asumir el cuidado de un animal comunitario, deberán procurar, dentro de sus posibilidades diversos cuidados y atenciones para con estos animales comunitarios.