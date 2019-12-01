Analizan en Comisión de Juventud y Deporte la glosa del Cuarto Informe en materia deportiva: Grecia Aguilar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 20:54:26
Morelia, Michoacán, a 19 de febrero del 2026.- Con el compromiso de fortalecer las políticas públicas en favor de las y los jóvenes, la diputada Grecia Aguilar Mercado, presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte del Congreso del Estado, encabezó la reunión de trabajo para analizar la glosa del Cuarto Informe del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Durante la mesa de trabajo, en la que participó el titular de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid), Raúl Morón Vidal, se revisaron avances, programas y áreas de oportunidad, con el objetivo de dictaminar el estado que guarda la administración estatal en materia de deporte. También estuvo presente la diputada Sandra María Arreola, integrante de la comisión.

La legisladora cuestionó puntualmente las acciones impulsadas en favor de la paz a través del deporte. En respuesta, el titular de la Cecufid señaló que, mediante programas técnicos y la coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, se ha logrado recuperar espacios y disminuir el índice de violencia en las zonas donde intervienen, además de incrementar la participación de niñas, niños y jóvenes en distintas disciplinas.

En la reunión se expusieron los trabajos de rehabilitación realizados en espacios deportivos bajo responsabilidad estatal, como el Centro Deportivo Venustiano Carranza y las instalaciones de la Cecufid, donde se han efectuado reparaciones en alberca, luminarias, bardas y sanitarios, a fin de ofrecer instalaciones dignas para la práctica deportiva.

Asimismo, se destacó la importancia de fortalecer el área de entrenadores, ampliar la capacitación y se expuso el trabajo para promover cursos dirigidos a atletas sobre prevención y conocimiento de sus derechos, así como las funciones de quienes intervienen en las competencias. Coincidieron también en la necesidad de impulsar reformas conjuntas que permitan robustecer el marco legal en favor del deporte en Michoacán.

En el encuentro se informó sobre las acciones que se desarrollan en las distintas regiones para avanzar en la municipalización del deporte, así como la sinergia con los ayuntamientos, a quienes la Cecufid respalda con apoyos como uniformes y acompañamiento técnico.

Se destacó el impacto del Torneo de la Esperanza, que en su cuarta edición reunió a 53 municipios y más de 4 mil deportistas en disciplinas como basquetbol, futbol y voleibol, consolidándose como un espacio de integración y desarrollo para la juventud michoacana.

Asimismo Grecia Aguilar dijo que en materia de las acciones realizadas en pro de los jóvenes mediante el Instituto de la Juventud Michoacana también se estableció comunicación a fin de resolver algunas dudas para dictaminar la glosa. 

Señaló que se tiene un proyecto de dictamen el cual se fortalecerá tras esta reunión para presentar ante el Pleno del Congreso del Estado. 

“Estas acciones nos permiten también establecer acciones como comisión, para promover propuestas conjuntas en donde detectamos que hace falta fortalecer la legislación en favor de los jóvenes y pro deporte”, puntualizó la diputada Grecia Aguilar, también coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura Local.

