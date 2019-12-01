Analiza Congreso de Querétaro Home Office por obras viales en Bernardo Quintana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Julio de 2026 a las 18:27:39

Querétaro, México, 14 de julio de 2026.- Será hasta que regresen de vacaciones cuando el presidente de la Mesa Directiva, Sinhué Piedragil Ortiz, evaluará el 'home office' para los 450 empleados derivado de las obras que iniciaron este lunes 13 de julio en Bernardo Quintana por el tren México-Querétaro.

“Ahora que regresemos de vacaciones se evaluará la viabilidad de implementar la modalidad de trabajo a distancia para los cerca de 450 trabajadores de la legislatura, esto debido a las afectaciones viales provocadas por las obras públicas que se ejecutan en la periferia, particularmente en el boulevard Bernardo Quintana”.

Detalló que este viernes concluye el periodo ordinario de labores para dar inicio a un receso vacacional de dos semanas.

Explicó que, de acuerdo con los reportes de las autoridades federales de infraestructura, se proyecta que las obras de movilidad tengan una duración total de siete semanas.

"Dos semanas vamos a estar en receso. Serán cinco semanas, un mes y una semana donde pues tal vez algunos compañeros y compañeras de la legislatura puedan ser afectados".

Precisó que la decisión final sobre el trabajo a distancia se tomará regresando del receso vacacional, tras dialogar con el resto de los legisladores para no afectar las agendas ni las rutas críticas de trabajo de cada una de las comisiones.