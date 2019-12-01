Analiza Congreso de Querétaro Home Office por obras viales en Bernardo Quintana

Analiza Congreso de Querétaro Home Office por obras viales en Bernardo Quintana
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Julio de 2026 a las 18:27:39
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, México, 14 de julio de 2026.- Será hasta que regresen de vacaciones cuando el presidente de la Mesa Directiva, Sinhué Piedragil Ortiz, evaluará el 'home office' para los 450 empleados derivado de las obras que iniciaron este lunes 13 de julio en Bernardo Quintana por el tren México-Querétaro.

“Ahora que regresemos de vacaciones se evaluará la viabilidad de implementar la modalidad de trabajo a distancia para los cerca de 450 trabajadores de la legislatura, esto debido a las afectaciones viales provocadas por las obras públicas que se ejecutan en la periferia, particularmente en el boulevard Bernardo Quintana”.

Detalló que este viernes concluye el periodo ordinario de labores para dar inicio a un receso vacacional de dos semanas. 

Explicó que, de acuerdo con los reportes de las autoridades federales de infraestructura, se proyecta que las obras de movilidad tengan una duración total de siete semanas.

"Dos semanas vamos a estar en receso. Serán cinco semanas, un mes y una semana donde pues tal vez algunos compañeros y compañeras de la legislatura puedan ser afectados".

Precisó que la decisión final sobre el trabajo a distancia se tomará regresando del receso vacacional, tras dialogar con el resto de los legisladores para no afectar las agendas ni las rutas críticas de trabajo de cada una de las comisiones.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Identifican a adulta mayor fallecida durante un asalto en Morelia
Policía fallece al caer de un puente vehicular en León, Guanajuato
Certifican a 24 facilitadoras y facilitadores en mecanismos alternativos de solución de controversias en la FGE Michoacán 
Servicio social: Solicitan apoyo para identificar a mujer localizada sin vida en Zinapécuaro, Michoacán 
Más información de la categoria
Jueza ordena liberación de Víctor Rodríguez; ex funcionario acusado de violencia intrafamiliar
Homicidios dolosos han bajado casi 50% en el sexenio de Sheinbaum
Caen 9 presuntos responsables de homicidio múltiple en Chiapas; serían miembros de organización criminal de Sinaloa
Ataque armado en “cachimba” en la colonia José María Morelos de Morelia, Michoacán, deja un fallecido y un herido
Comentarios