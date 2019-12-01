Ana Lilia Guillén pide transparencia en desincorporación de 34 predios estatales

Autor: Amanda Bautista Rodriguez / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 13:57:26

Morelia, Michoacán, a 2 de marzo del 2026.- Ana Lilia Guillén Quiroz, pidió que se aclare el proceso de la desincorporación de 34 bienes inmuebles que forman parte del patrimonio estatal, acusó a diputados locales de ser "incongruentes".

Guillén Quiroz recordó que, en 2021, ella junto con los diputados Juan Pablo Celis y Giulianna Bugarini y otras morenistas, se opusieron a la desincorporación de estos mismos bienes cuando el ex gobernador Silvano Aureoles Conejo intentó hacerlo, criticando que ahora se pretenda aplicar el.mismo proyecto para beneficiar a "amigos".

La ex candidata a la presidencia municipal por Morelia, exigió que se revelen los nombres de los beneficiarios, pues sospecha que los predios no saldrán a subasta pública, sino que serán vendidos a precios catastrales.

"¿Por qué no nos dicen los nombres para saber quiénes se van a beneficiar? ¿Por qué si dicen, se van a desincorporar 34 y se van a donar 4? Los 4 donados no aparecen", cuestionó Guillén.

La denunciante presentó ejemplos concretos de los precios por metro cuadrado que considera injustos.

"Un predio en Periférico Paseo de la República (ex Hacienda La Huerta) se está tasando en 920 pesos el metro cuadrado.

Cuatro predios en Ciudad Industrial se venden a 470 pesos el metro cuadrado un terreno de 5,398 m² por 2 millones de pesos.

Un terreno de 55 metros en el callejón del Romance se vendería en 200 mil pesos", enlistó la morenista.

Ana Lilia Guillén advirtió que, si no hay respuesta clara y se respeta la legalidad, quienes no estén de acuerdo recurrirán a las instancias judiciales.