Ampliación de la Siglo XXI y construcción de la autopista de la Agroexportación, noticias de Sheinbaum para Michoacán

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 13:04:04

Uruapan, Michoacán, a 09 de enero del 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dará noticias importantes durante su visita a la ciudad de Lázaro Cárdenas este domingo, entre ellos, la ampliación de la autopista Siglo XXI de Lázaro Cárdenas a Cuatro Caminos.

En entrevista con medios de comunicación, el mandatario estatal apuntó que de esta manera la autopista llegará desde Morelia hasta Lázaro Cárdenas con cuatro carriles.

Asimismo, la mandataria mexicana habrá de anunciar la inversión que representará la puesta en marcha de la autopista de la Agroexportación, en la cual la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes sigue en el cierre de convenios y contratos necesarios para que este año comience la construcción del camino Uruapan-Zamora.

Ramírez Bedolla apuntó que la inversión es cercana a los nueve mil millones de pesos más lo que represente la liberación del derecho de vía.