Amplía Qrobus rutas para mejorar conectividad en la zona metropolitana

Amplía Qrobus rutas para mejorar conectividad en la zona metropolitana
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 10:38:12
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Querétaro, Querétaro, 26 de marzo del 2026.- Con el objetivo de mejorar la conectividad y acercar el sistema de Qrobus a más personas, el titular de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Cuanalo Santos, informó que se realizó la ampliación de los recorridos en las rutas L59 y C70, esto derivado de las solicitudes ciudadanas del programa Voy Contigo, implementado por la Agencia.

El director de la AMEQ  refirió que a partir de este jueves 26 de marzo, la ruta L59 extendió su recorrido hasta la comunidad de San Pedrito el Alto, brindando opciones de traslado para las y los usuarios en horarios determinados; de lunes a viernes a las 06:30, 07:30 y 13:30 horas saliendo de San Pedrito el Alto, y a las 18:00 horas saliendo de la contrabase a la altura del Templo de Santa Cecilia en Linda Vista. Mientras que, para sábados y domingos el horario será a las 6:30 saliendo de San Pedrito el Alto y a las 18:00 saliendo la contrabase.

Asimismo, mencionó que la ruta C70 también tuvo una ampliación hasta el pueblo de Jurica, fortaleciendo la conectividad en la zona y permitiendo una conexión con las rutas L158 y L159, lo que facilita traslados más eficientes para las y los usuarios.

Cuanalo Santos aseguró que estas ampliaciones responden a una demanda social de los habitantes de la zona, formando parte del compromiso de la AMEQ por fortalecer el sistema Qrobus. Finalmente invitó a la ciudadanía a consultar los canales oficiales de la Agencia para conocer más detalles sobre rutas, horarios y actualizaciones.

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