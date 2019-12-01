AMLO llamó a la serenidad, unidad y respaldo a Sheinbaum, considera Bedolla

Morelia, Michoacán, a 01 de diciembre del 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció con un mensaje de serenidad, tranquilidad, unidad y respaldo a la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, luego de que el ex mandatario publicó un video el pasado domingo para presentar su nuevo libro “Grandeza”.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal consideró que siempre es muy relevante que el líder moral de la Cuarta Transformación haga este tipo de comentarios, pues le dan mucho ánimo a los mexicanos.

En el video, López Obrador señala que saldrá a las calles si la democracia se ve en riesgo, en caso de que pudiera haber un golpe de estado o que la soberanía del país esté en riesgo, al respecto, mencionó que ello serían tres grandes obligaciones patrióticas cívicas de cada mexicano, que obligaría a salir a las calles y alzar la voz.

Ramírez Bedolla destacó que la democracia ya no es como antes que estaba hecha para el “fraude” en la época de fraudes institucionalizados, por lo que la oposición está “con el grito en el cielo” porque ya no podrán hacer uso del recurso de amparo en el pago de impuestos o en concesiones, ejemplificó.

Además, denunció que los conservadores de ultra derecha piden un golpe de estado o piden que el gobierno de Estados Unidos invadan o intervengan en asuntos de México, por lo que, dijo, la mayoría del pueblo de México está de acuerdo con salir a la calle por cada uno de estos principios.

El gobernador reiteró que el ex presidente mandó un mensaje que le da mucho ánimo al pueblo de México y en caso de que sea necesario habremos de movilizarnos, mencionó; recalcó que el próximo sábado 06 de diciembre habrá de acompañar a la Presidenta, Claudia Sheinbaum, para cumplir con el deber cívico de respaldarla y conmemorar el séptimo aniversario de la transformación del país.