AMEQ construirá estación de transferencia en El Marqués

Querétaro, México, 7 de julio de 2026.- El director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, declaró que se busca adquirir un precio cercano a donde estará ubicada la estación del tren México-Querétaro para instalar una zona de transferencia que sirva tanto a usuarios del sistema QroBús como a los pasajeros que lleguen a esta zona.

Añadió que, como parte de esta estrategia integral en materia de transporte, también se trabaja con los concesionarios del transporte público suburbano de El Marqués, para que este se integre al sistema de QroBús y poder vincular todos los servicios de transporte con el proyecto ferroviario.

Detalló que actualmente el sistema suburbano de El Marqués cuenta con 100 autobuses, los cuales trasladan hasta 100 mil usuarios diarios entre corridas en comunidades, así como al municipio de Querétaro; y una vez que se defina la zona donde se instalará la estación de QroBús, se comenzará con la integración del transporte público.

“Estamos esperando esta decisión para conseguir un espacio donde podamos implementar una zona de transferencia y entonces sí evolucionar a la parte de la integración con el sistema suburbano”, dijo.