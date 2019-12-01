Alta participación: 76% del padrón vehicular paga su refrendo en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 7 de abril del 2026.- El Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro ratifica su compromiso con el manejo responsable de los recursos públicos, manteniendo finanzas sólidas y generando beneficios directos para la ciudadanía. Durante el primer trimestre de 2026, se implementó el Programa de Apoyo Tenencia “Si Refrendo, Querétaro Avanza 2026”, con el objetivo de apoyar la economía de las familias queretanas y facilitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Gracias a este programa, las y los contribuyentes con vehículos con valor de hasta 800 mil pesos pudieron acceder al beneficio de Tenencia Cero, pagando únicamente el refrendo vehicular de mil 56 pesos.

Al 31 de marzo de 2026, el padrón vehicular activo en el estado alcanzó los 878 mil 535 vehículos, de los cuales 666 mil 68 cumplieron con el pago del refrendo, lo que representa un 76 por ciento de cumplimiento y un ingreso de mil 200 millones de pesos. Estos resultados reflejan la confianza de la ciudadanía tanto en los beneficios del programa como en la correcta aplicación de los recursos públicos.

El cumplimiento del refrendo no solo fortalece las finanzas del estado, también se traduce en beneficios concretos para la economía de las familias. Entre ellos destaca el seguro vehicular gratuito, dirigido a automóviles y motocicletas con un valor depreciado de hasta 150 mil pesos.

A la fecha, 429 mil vehículos y motocicletas cuentan con esta cobertura, lo que brinda mayor tranquilidad y protección a sus propietarios.

El Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro reconoce y agradece a todas y todos los ciudadanos, así como a las empresas que cumplieron con esta obligación, contribuyendo así a que Querétaro avance con finanzas sanas y mayores oportunidades para todas y todos.