Alrededor de 160 mil mujeres queretanas que usan el transporte público tendrán acceso a la APP "Quidémonos"

Querétaro, Querétaro, a 25 de noviembre de 2025.- Al menos 160 mil mujeres que a diario usan el servicio público de Qrobús podrán acceder a la APP denominada “Quidémonos” con la cual se busca erradicar la violencia y acoso contra la mujer a bordo del transporte público, afirmó Gerardo Cuanalo Santos, director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ).

“Con esta medida, más de 160 mil mujeres tendrán acceso inmediato a la herramienta, lo que representa un avance significativo en la estrategia de seguridad y movilidad incluyente. Nos sentimos muy contentos y orgullosos de colaborar con esta gran acción. Estoy seguro de que será de muchísima utilidad para toda la sociedad”.

Durante la presentación que hizo el municipio de Querétaro de la APP “Quidémonos”, una herramienta única a nivel nacional que fortalece la prevención, atención y acompañamiento a mujeres en situación de violencia, Cuanalo Santos adelantó que antes de finalizar el año se espera que la totalidad de los autobuses cuenten con códigos QR especiales, que permitirán a las pasajeras escanearlos para enviar información sobre su ubicación, el número de la unidad y el nombre del operador.

Señaló que esta App está diseñada para fortalecer la seguridad de las mujeres usuarias del transporte público la cual: “no tiene precedentes ni en Querétaro ni en el país”, al permitir que las pasajeras compartan su ubicación en tiempo real con su círculo cercano y con instituciones de seguridad.

Destacó que esta iniciativa fue desarrollada en coordinación con la Secretaría de la Mujer, y busca que las usuarias se sientan acompañadas y protegidas durante sus trayectos. A través de la aplicación, que registra alrededor de 320 mil consultas diarias, las mujeres podrán: compartir su ubicación con familiares o personas de confianza y acceder a un apartado especial vinculado con instituciones de seguridad.

“Así como también podrán recibir atención mediante protocolos coordinados desde el call center de la Agencia de Movilidad, con apoyo de cámaras instaladas en las unidades”.