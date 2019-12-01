Alma Mireya pone en marcha pavimentación en comunidad San Andrés Tziróndaro de Quiroga, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 20:23:55

Quiroga, Michoacán, a 21 de abril del 2026.- Con el arranque de la pavimentación de la avenida Morelos en la comunidad de San Andrés Tziróndaro, el Gobierno Municipal de Quiroga avanza en el mejoramiento de la infraestructura vial, acción encabezada por la presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez.

La obra contempla la intervención de más de 850 metros cuadrados de vialidad, lo que permitirá optimizar la movilidad, fortalecer la seguridad y brindar mejores condiciones de tránsito para las y los habitantes de la comunidad.

Durante el inicio de los trabajos, la alcaldesa destacó que esta pavimentación responde a una demanda prioritaria de la población, al tratarse de una de las principales vías de comunicación para el desarrollo de las actividades cotidianas.

“Sabemos que contar con calles dignas impacta directamente en la calidad de vida de las familias, por ello seguimos impulsando obras públicas que atienden las verdaderas necesidades de nuestra gente”, expresó.

Asimismo, subrayó que su administración ha trabajado con un enfoque equitativo, llevando obras a todas las comunidades del municipio, con el propósito de reducir rezagos y generar mejores condiciones de bienestar.

Alma Mireya González Sánchez señaló que la participación ciudadana ha sido fundamental para definir las acciones de gobierno, priorizando proyectos que surgen directamente de las necesidades de la población, como es el caso de esta pavimentación.

Por su parte, habitantes de San Andrés Tziróndaro reconocieron el compromiso de la presidenta municipal, al destacar que esta obra representa una respuesta concreta a una solicitud histórica, reflejando un gobierno cercano que cumple con resultados visibles.

La alcaldesa afirmó que en todas las comunidades del municipio en esta administración se han realizado obras y acciones. “Quiroga avanza con hechos, aquí se gobierna escuchando a la gente, aquí se tiene una autoridad comprometida con las necesidades de la gente, pasó a paso estamos avanzando”.

En ese contexto, el gobierno municipal reiteró que hoy las vialidades son una realidad en Quiroga son una realidad y la prioridad es un gobierno diez de diez para la gente, con obras y acciones claras, que generen bienestar y desarrollo.