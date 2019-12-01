Alma Mireya González Sánchez da arranque al Operativo de Noche de Ánimas en Quiroga, Michoacán

Quiroga, Michoacán, a 31 de octubre 2025.- Con el propósito de garantizar la seguridad, el orden y la convivencia familiar durante las celebraciones del Día de Muertos, la presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, encabezó esta tarde el arranque oficial del Operativo de Noche de Ánimas 2025 en el municipio de Quiroga.

El operativo dio inicio con un recorrido por las principales vías de la cabecera municipal, en el que la edil, acompañada de su equipo del Ayuntamiento, así como de elementos de Tránsito y Vialidad, supervisó las acciones de prevención y coordinación que se implementarán durante los días de mayor afluencia turística.

Durante el arranque, la alcaldesa destacó que estas festividades son una de las más emblemáticas del municipio, por lo que el gobierno local trabaja con entusiasmo y compromiso para que residentes y visitantes disfruten de una experiencia segura y memorable.

“Noche de Ánimas es una celebración que nos llena de orgullo, porque refleja la esencia de nuestras raíces purépechas y la calidez de nuestra gente. Este operativo es muestra de la unión entre ciudadanía, autoridades y prestadores de servicios para mantener viva nuestra tradición y proyectarla al mundo”, expresó González Sánchez.

En ese sentir, señaló que el Operativo de Noche de Ánimas contempla acciones coordinadas de seguridad, tránsito, protección civil y limpieza, con el objetivo de garantizar un flujo vial ordenado, la protección de los asistentes y el embellecimiento de los espacios públicos que formarán parte de las actividades culturales y turísticas.

“Estamos listos para recibir a todos los visitantes con los brazos abiertos. Que esta Noche de Ánimas nos una en memoria, en cultura y en celebración de la vida,” finalizó.