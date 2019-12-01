Alma Mireya González impulsa un Quiroga humano con desarrollo económico y fortalecimiento productivo

Quiroga, Michoacán, a 8 de agosto 2025.– Tras la presentación de su Primer Informe de Gobierno la presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, reiteró que su administración trabaja con acciones reales que impactan directamente en la vida de la gente, dejando claro que el municipio sí avanza y lo hace con rumbo firme.

En el eje, Quiroga Humano, con Desarrollo Económico y Fortalecimiento Productivo, la alcaldesa subrayó que su gobierno ha puesto a la persona en el centro de las decisiones, priorizando la dignidad, las oportunidades y la esperanza compartida.

Alma Mireya González recordó que este eje nació de escuchar y mirar de frente a quienes más lo necesitan, las familias que luchan con lo justo, las mujeres que sostienen hogares enteros, los productores del campo que con su trabajo mantienen viva la economía local, y los emprendedores que ponen en alto el nombre de Quiroga.

Entre las principales acciones destacadas se encuentran el impulso al campo mediante programas de apoyo y fortalecimiento productivo que han incluido la entrega de herramientas y equipamiento para productores, asistencia técnica y capacitación para mejorar las cosechas, así como el fomento de prácticas sustentables que cuiden el medio ambiente.

Estas acciones han permitido que las y los productores de la región mantengan la calidad de sus productos y accedan a mejores oportunidades de comercialización. Mientras que el respaldo a las mujeres a través de capacitaciones en oficios, talleres de desarrollo de habilidades, acceso a herramientas de emprendimiento y acompañamiento integral por parte de la Instancia Municipal de la Mujer.

Además, se han generado espacios de vinculación con instituciones estatales para que más mujeres puedan iniciar o fortalecer sus negocios y lograr independencia económica.

Asimismo, se realizó este primer año la promoción de la cultura y tradiciones, con el impulso a eventos emblemáticos, la participación en ferias gastronómicas y artesanales, y la difusión del arte culinario que distingue a Quiroga, especialmente sus carnitas y gastronomía típica.

También se ha trabajado en la proyección de la artesanía local y la reactivación de espacios públicos para actividades culturales que atraigan turismo y fortalezcan el comercio.

Aunado a las acciones comunitarias para unir esfuerzos entre ciudadanía y gobierno en proyectos que generen beneficios colectivos, como las campañas de limpieza y reforestación, la mejora de espacios públicos, el mantenimiento de áreas recreativas y el impulso a programas de salud preventiva.