Alma Mireya González fortalece gestiones ante el IVEM para ampliar apoyos de vivienda en Quiroga

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 22:22:01

Morelia, Michoacán, a 26 de marzo de 2026.- Con el objetivo de que más familias cuenten con un patrimonio digno, la presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, continúa impulsando acciones de gestión ante el Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán (IVEM).

La alcaldesa destacó que su administración mantiene un trabajo constante de acercamiento con instancias estatales, priorizando el bienestar de las y los quiroguenses que requieren mejorar sus condiciones de vivienda.

“Seguimos insistiendo y tocando puertas, porque sabemos que una vivienda adecuada es fundamental para el bienestar de nuestras familias. No vamos a detenernos en esta gestión”, expresó Alma Mireya González Sánchez.

Subrayó que uno de los principales ejes de su gobierno es generar condiciones que brinden certeza y estabilidad a la población, por lo que se continuará trabajando sin descanso para ampliar las oportunidades en materia de vivienda.

Asimismo, reconoció la importancia de sumar esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno para concretar beneficios reales que impacten directamente en quienes más lo necesitan.

Finalmente, la presidenta municipal sostuvo que su administración seguirá avanzando con acciones firmes, siempre poniendo en el centro a la gente y trabajando por el desarrollo integral de Quiroga.