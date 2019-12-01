Alma Mireya González fortalece diálogo con autoridades y habitantes de San Andrés Tziróndaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Febrero de 2026 a las 14:12:57

Quiroga, Michoacán, a 12 de febrero del 2026.– Con el objetivo de fortalecer la coordinación y atender de manera directa las necesidades de la población, la presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, sostuvo un encuentro con los nuevos jefes de tenencia y habitantes de San Andrés Tziróndaro.

Durante la reunión, se generó un diálogo abierto y constructivo en el que las y los asistentes expusieron solicitudes y preocupaciones relacionadas con servicios públicos, infraestructura y acciones prioritarias para el desarrollo de la comunidad.

La alcaldesa destacó que escuchar de primera mano a las autoridades auxiliares y a la ciudadanía permite establecer rutas de trabajo claras y dar seguimiento puntual a cada planteamiento, con responsabilidad y cercanía.

Alma Mireya González Sánchez subrayó que el trabajo coordinado entre el Ayuntamiento y las tenencias es clave para lograr resultados tangibles que impacten positivamente en la calidad de vida de las familias.

Asimismo, señaló que su administración continuará fortaleciendo los canales de comunicación directa con las comunidades, promoviendo un gobierno participativo y sensible a las necesidades locales.

La alcaldesa enfatizó que para su administración es fundamental el trabajo conjunto y de la mano con la ciudadanía, en la construcción de un municipio con mayores oportunidades y bienestar para todas y todos.