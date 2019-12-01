Alma Mireya González convoca a las familias de Quiroga a celebrar el Día de Reyes, mañana a las 4 pm, en el ayuntamiento

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 18:38:45

Quiroga, Michoacán, a 5 de enero del 2026.- Con el objetivo de fomentar la convivencia familiar, fortalecer los valores y mantener vivas las tradiciones, el Gobierno de Quiroga, a través del DIF Municipal, invita a las niñas, niños y familias del municipio a participar en la Celebración del Día de Reyes.

La presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, informó que esta actividad se llevará a cabo el martes 6 de enero, a partir de las 4:00 de la tarde, en las instalaciones del H. Ayuntamiento de Quiroga, donde se espera la asistencia de decenas de familias quiroguenses.

La alcaldesa destacó que esta celebración forma parte del programa “Luz y Tradición Quiroga”, iniciativa que busca promover espacios de encuentro familiar, así como rescatar y difundir las tradiciones que fortalecen la identidad cultural del municipio.

Durante el evento, las y los asistentes podrán disfrutar de rifas, show de payaso, entrega de regalos y la presencia especial de los Reyes Magos, en un ambiente pensado especialmente para llevar alegría e ilusión a la niñez de Quiroga.

Finalmente, la Presidenta Municipal, Alma Mireya González Sánchez, reiteró su compromiso de impulsar acciones que promuevan la unión familiar y el bienestar social, refrendando que su gobierno continuará trabajando para construir un municipio con tradición, valores y sentido comunitario.