Alma Mireya González consolida en Quiroga un gobierno cercano, honesto y con resultados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Agosto de 2025 a las 19:14:43

Quiroga, Michoacán, a 10 de agosto de 2025.- Con acciones firmes y resultados tangibles, la presidenta municipal Alma Mireya González Sánchez ha consolidado en su primer año de gestión un gobierno que recupera la confianza ciudadana, demostrando que en Quiroga sí es posible gobernar con honestidad, eficiencia y cercanía.

Desde el inicio de su administración, se propuso romper con la desconfianza hacia las autoridades, dando paso a un equipo serio y comprometido que trabaja sin improvisaciones y de frente a la gente.

“Gobernar bien no significa resolverlo todo de inmediato, sino hacerlo con responsabilidad, transparencia y de manera que la ciudadanía sienta que su voz cuenta”, afirmó.

En estos primeros doce meses, el gobierno municipal ha transparentado el uso de cada peso, informando puntualmente sobre el ejercicio de los recursos y los avances en obras y programas. Se modernizaron y organizaron procesos administrativos para agilizar trámites y mejorar la atención, reduciendo tiempos de respuesta.

La cercanía con la ciudadanía es hoy una realidad, con audiencias públicas, atención directa a comités y vecinos, así como recorridos por comunidades, han permitido escuchar y dar seguimiento puntual a las demandas. Además, se fortaleció la participación social con consejos y mesas de trabajo en las que las y los quiroguenses proponen y supervisan proyectos.

El manejo responsable de los recursos ha permitido priorizar obras y acciones con impacto real en la calidad de vida, dejando de lado intereses particulares. “Este gobierno no adorna lo institucional, trabaja con la certeza de que cada decisión debe servir para mejorar la vida de nuestra gente”, subrayó la alcaldesa.

Con un estilo de gobierno abierto, transparente y resolutivo, Alma Mireya González reafirma que en Quiroga la política se hace escuchando, cumpliendo y rindiendo cuentas, marcando así un nuevo rumbo para el municipio.