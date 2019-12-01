¡Alivio al campo michoacano! Ya pueden inscribirse para recibir hasta 95 % de subsidio en luz agrícola

Morelia, Michoacán, 10 de noviembre de 2026.- Con el fin de aliviar los bolsillos de los productores agrícolas y fortalecer la producción en Michoacán, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), delegación Michoacán anunció que se abrió el periodo de inscripción y reinscripción al Programa Especial de Energía para el Campo en materia de Energía Eléctrica para Uso Agrícola (PEUA). Luis Roberto Arias Reyes, delegado de la dependencia, destacó que este subsidio cubre hasta el 95 por ciento del costo de la energía eléctrica utilizada en las labores del campo.

Asimismo, destacó que esta iniciativa se desarrolla en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). El periodo de trámite estará abierto hasta el 18 de diciembre, precisando que los productores activos con expediente actualizado quedarán inscritos de forma automática para recibir el subsidio de la cuota energética durante el ejercicio fiscal 2027.

Asimismo, podrán reinscribirse al programa aquellos productores cuyos títulos de concesión de agua hayan vencido pero tengan en trámite su prórroga, así como quienes hayan solicitado su regularización mediante los decretos de regularización emitidos por Conagua en 2025 y 2026, o decretos anteriores aplicables. Para ello, solo deberán presentar el comprobante de ingreso de su trámite pendiente.

De igual manera, los productores que no hayan formado parte del padrón 2026 del programa deberán acudir a la delegación de Conagua en Michoacán, ubicada en avenida Acueducto número 3626, colonia Poblado Ocolusen. Deberán presentar el último recibo de pago de electricidad, copia de identificación oficial, CURP, RFC o cédula de identificación fiscal (para personas morales), así como acta constitutiva y documento que acredite al representante legal (para personas morales).

Para realizar el trámite, los productores deberán presentar tres documentos clave: el que acredite la propiedad o posesión del terreno (como escritura o contrato), la información técnica del equipo de bombeo (factura o documento legal equivalente) y la acreditación del uso de agua para riego agrícola (título de concesión o carta de sujeto productivo).

Quienes concluyan su trámite de inscripción o reinscripción dentro del periodo establecido podrán recibir el subsidio con efectos retroactivos al primero de enero de 2027. Esto permitirá fortalecer al campo michoacano al reducir significativamente los gastos en energía eléctrica durante todo el próximo año.