Alito Moreno acusa a Morena de no combatir al crimen organizado y pide actuar con mayor firmeza

Ciudad de México, a 27 de junio de 2026.- El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, criticó la estrategia de seguridad del Gobierno de México y aseguró que la administración de Morena ha sido incapaz de enfrentar a los cárteles del crimen organizado.

A través de sus redes sociales, el también senador afirmó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló que los grupos delictivos dominan la producción de metanfetamina en Norteamérica, por lo que acusó al gobierno federal de negar la realidad y permitir la expansión del crimen organizado en el país.

Moreno Cárdenas sostuvo que México requiere una estrategia de seguridad basada en el uso de toda la capacidad del Estado para combatir a los grupos criminales y cuestionó por qué no se actúa contra ellos, al asegurar que las autoridades conocen su ubicación.

Asimismo, consideró que para garantizar la paz y la seguridad de las familias mexicanas se necesita actuar con determinación y carácter, además de una estrategia efectiva para hacer frente a la delincuencia organizada.