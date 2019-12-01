Alito Moreno acusa a Morena de no combatir al crimen organizado y pide actuar con mayor firmeza

Alito Moreno acusa a Morena de no combatir al crimen organizado y pide actuar con mayor firmeza
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Junio de 2026 a las 21:07:02
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 27 de junio de 2026.- El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, criticó la estrategia de seguridad del Gobierno de México y aseguró que la administración de Morena ha sido incapaz de enfrentar a los cárteles del crimen organizado.

A través de sus redes sociales, el también senador afirmó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló que los grupos delictivos dominan la producción de metanfetamina en Norteamérica, por lo que acusó al gobierno federal de negar la realidad y permitir la expansión del crimen organizado en el país.

Moreno Cárdenas sostuvo que México requiere una estrategia de seguridad basada en el uso de toda la capacidad del Estado para combatir a los grupos criminales y cuestionó por qué no se actúa contra ellos, al asegurar que las autoridades conocen su ubicación.

Asimismo, consideró que para garantizar la paz y la seguridad de las familias mexicanas se necesita actuar con determinación y carácter, además de una estrategia efectiva para hacer frente a la delincuencia organizada.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Desmantelan red de videovigilancia clandestina en Lázaro Cárdenas, Michoacán; aseguran cuatro cámaras
Capturan en Morelos a presunto operador ligado al asesinato de colaboradores de la Jefa de Gobierno de la CDMX; se rumoraba detención de hijo de capo de Sinaloa
Catean inmueble en Uruapan y aseguran armas y equipo táctico
Localizan sanos y salvos a tres hombres reportados como desaparecidos en Michoacán
Más información de la categoria
Capturan en Morelos a presunto operador ligado al asesinato de colaboradores de la Jefa de Gobierno de la CDMX; se rumoraba detención de hijo de capo de Sinaloa
Félix Salgado anuncia que no buscará la coordinación de Morena en Guerrero
The New York Times revela que EU amplió investigaciones sobre políticos mexicanos
Ernesto Núñez recorre Álvaro Obregón para sumar voluntades al proyecto "Michoacán Competitivo" y coordinar los trabajos de la 4T
Comentarios