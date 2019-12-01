Alistan Nueva Asociación de Magistradas, Magistrados, Juezas y Jueces Electos en Michoacán: van por la transparencia y el diálogo institucional con la SCJN

Morelia, Michoacán, 23 de octubre de 2025.- Un grupo plural de magistradas, magistrados, juezas y jueces electos de Michoacán irán por la conformación de una nueva Asociación con el objetivo de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la interlocución en unidad con los distintos sectores de la sociedad y una relación cercana con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar.

De acuerdo con los integrantes fundadores, esta organización buscará construir una agenda de trabajo que contribuya al fortalecimiento del Poder Judicial del Estado y a la consolidación de una justicia más cercana, moderna y abierta a la ciudadanía.

La nueva agrupación se plantea como un espacio autónomo y representativo, integrado por perfiles surgidos del reciente proceso de elección democrática que transformó la vida interna del Poder Judicial michoacano.

La creación de esta nueva asociación ocurre al margen de la que actualmente encabeza Julio Carrizales, presidente de la Asociación de Jueces de Primera Instancia de Michoacán y titular del Juzgado Segundo Oral Familiar de Morelia, quien ha sido señalado por diversos actores judiciales por haber pertenecido al grupo que se opuso a la Reforma al Poder Judicial, la cual eliminó privilegios históricos y abrió paso a un modelo más transparente y meritocrático.

Fuentes al interior del Poder Judicial señalaron que no ha sido bien visto que Carrizales, uno de los más férreos opositores a la elección abierta de jueces y magistrados, pretenda ahora incidir en las decisiones internas de la institución, particularmente en momentos en que se busca consolidar un nuevo modelo judicial basado en la transparencia y el servicio público.

Con esta nueva agrupación, las y los integrantes electos pretenden institucionalizar la colaboración con los poderes del Estado, organismos autónomos y sociedad civil, con el fin de elevar los estándares de justicia y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones judiciales de Michoacán.