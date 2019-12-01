Querétaro, Querétaro, a 22 de noviembre de 2026.- El futbolista que provoque una riña o agresión en una cancha de fútbol en Querétaro ya no podrá simplemente cambiar de torneo o de sede sin dejar rastro, aseguró Juan Manuel Báez Bolaños, titular de la Secretaría del Deporte del Municipio de Querétaro, quien impulsa un padrón único de jugadores, equipos y ligas diseñado para ubicar, registrar y frenar a quienes generen conflictos en la actividad deportiva local.

“El registro busca que, si un jugador protagoniza una confrontación o pelea, como en el ejemplo citado de los campos Premier de la Liga Bancaria, quede identificado en el padrón para alertar a otras ligas, aun cuando no pertenezcan al mismo circuito o a espacios municipales”.

Detalló que el mecanismo de control parte de un universo estimado de 118 ligas de fútbol que operan dentro y fuera de las unidades deportivas del municipio, de las cuales 31 ligas mantienen ya un vínculo fluido y activo para compartir información y construir protocolos de seguridad mediante autogestión acompañada por la autoridad.

Para Báez Bolaños, el padrón cumple una doble función: cerrarles el paso a perfiles violentos que suelen saltar de una liga a otra, e incluso entre municipios, y resguardar la operación económica de quienes administran torneos y viven de esa actividad. Cuando el registro y las reglas se rompen, la consecuencia escala.

“El fin de semana pasado se dio de baja definitiva a una liga entera con cuatro equipos en categoría libre y 16 equipos infantiles-juveniles en Cerrito Colorado, quedando la liga y los equipos involucrados boletinados y sin acceso a canchas municipales, sin que ello represente una multa económica directa impuesta por la secretaría”.

Precisó que la autoridad municipal tiene aplicación directa de su reglamento en 42 espacios deportivos adscritos a la Secretaría del Deporte.

“En estas sedes, ante cualquier riña, las ligas con contrato deben aplicar la baja automática y definitiva de los jugadores implicados, sancionar a los equipos según la gravedad o arriesgar la baja de la propia liga si no actúan conforme a los lineamientos”.

Aclaró que en el caso de espacios externos o privados donde el municipio no ejerce facultad directa, la dependencia emite recomendaciones técnicas para prevenir a otras ligas sobre jugadores o equipos conflictivos. Cuando aparecen conductas que rebasan el ámbito estrictamente deportivo, como la venta clandestina de alcohol o faltas graves al orden, intervienen áreas como Seguridad Pública, Inspección o Gobernación, con posibilidad de clausurar instalaciones.

Reconoció que la puesta en marcha del padrón y el endurecimiento disciplinario se insertan en una serie de movimientos recientes en el deporte de la capital queretana que incluye la suspensión preventiva de jornadas de Fútbol 7 y Fútbol Soccer a inicios de octubre de 2026 y la baja o veto de jugadores y equipos en categoría libre, como en Cerrito Colorado.

Mencionó que hace aproximadamente mes y medio o dos meses, a raíz de un paro de ligas de una semana, una convocatoria abierta sumó de manera espontánea a otros municipios y disciplinas como el baloncesto, sin trámites formales previos con cada alcaldía.

“Mientras se afina el filtro contra agresores en el fútbol, la ciudad ha sumado proyectos como su primer torneo municipal gratuito de flag football en la rehabilitada Unidad Deportiva Josefa Ortiz de Domínguez, academias gratuitas y vías recreativas, junto con eventos de gran aforo como el torneo WTA 125 Querétaro y el MéxicQ Zona Fest, que rebasó los 160 mil asistentes sin incidentes mayores”.

Al poner el acento en la identificación de infractores, Báez Bolaños sostuvo que la meta es devolverles la tranquilidad a las familias y a las infancias que acuden a los campos, bajo la premisa de que el comportamiento de los adultos dentro y fuera de la cancha define el ejemplo que reciben los menores.