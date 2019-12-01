Alfonso Martínez toma protesta a Cecilia Escudero como nueva Jueza Municipal

Morelia, Michoacán; 14 de octubre de 2026.- En sesión ordinaria de Cabildo, el Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, tomó protesta a la ciudadana Cecilia Escudero García como nueva Jueza Cívica Municipal, con la aprobación de las y los integrantes del Ayuntamiento.



La designación busca mejorar la atención a la ciudadanía, contribuir a la resolución pacífica de conflictos y fortalecer el orden y la convivencia en la ciudad. Asimismo, se enmarca en el principio de paridad de género y en el compromiso de garantizar una impartición de justicia cívica más equitativa, sensible e incluyente, especialmente en asuntos que involucran violencia de género, conflictos familiares y personas en situación de vulnerabilidad.



Cecilia Escudero García es licenciada en Derecho y cuenta con experiencia comprobable de más de tres años en el modelo de justicia cívica de Morelia. Su perfil cumple con los requisitos establecidos en el artículo 63 del Reglamento de Orden y Justicia Cívica vigente, y su incorporación refuerza la participación de las mujeres en la función jurisdiccional municipal, promoviendo una atención respetuosa, equitativa y cercana a la ciudadanía.



Con este nombramiento, el Gobierno de Morelia busca fortalecer la participación de las mujeres en la justicia municipal y ofrecer a la ciudadanía una atención más cercana, justa y respetuosa, especialmente a quienes enfrentan situaciones de violencia o necesitan mayor apoyo.