Alfonso Martínez refrenda una visión responsable y transparente en el manejo del patrimonio municipal
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 17:29:18
Morelia, Michoacán, a 22 de diciembre de 2025.- Durante la Vigésimo Cuarta Sesión Ordinaria del Cabildo de Morelia, fue aprobado el dictamen mediante el cual se autoriza la desincorporación de 46 bienes inmuebles propiedad del municipio, los cuales han dejado de tener utilidad pública para fines del servicio público, como parte de un proceso administrativo transparente y conforme a la ley.

En su intervención, la síndica municipal, Susan Melissa Vásquez Pérez, subrayó que este dictamen es atendido con gran responsabilidad por la Sindicatura, al ser la instancia encargada de la protección del patrimonio municipal. 

Explicó que, a través de la Dirección de Patrimonio Municipal, se aplicaron tres filtros fundamentales para determinar la no utilidad práctica de los inmuebles: que no correspondan a áreas verdes; que no sean ni estén destinadas a equipamiento urbano; y que no se trate de espacios que, en el presente o futuro, deban considerarse para obras de beneficio social como escuelas, hospitales o canchas deportivas.

“Estos tres filtros fueron lo principal que vigiló la Dirección de Patrimonio Municipal para poner a consideración de ustedes esta desincorporación”, puntualizó la síndica, al añadir que los dictámenes correspondientes estuvieron disponibles para su consulta previa por parte de las y los regidores, fortaleciendo así la revisión informada y transparente del proceso.

A su vez, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, refrendó el compromiso de su administración con la transparencia, la rendición de cuentas y el seguimiento puntual a este procedimiento. Recordó que el municipio cuenta con alrededor de 2 mil 400 predios, de los cuales, tras un análisis técnico y legal, se determinó que 46 pueden ser enajenados tal y como lo establece la ley.

Martínez Alcázar explicó además que algunos de los predios de mayor tamaño podrán destinarse a proyectos de vivienda impulsados por el Gobierno Federal, a través del Infonavit (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores) al cumplir con los requisitos necesarios, lo que permitirá generar beneficios sociales y económicos, tanto para la ciudadanía como para el municipio.

Con estas acciones, el Gobierno de Morelia avanza en el ordenamiento responsable de su patrimonio, fortaleciendo la confianza ciudadana y garantizando procesos claros, abiertos y con impacto positivo, que consolidarán a Morelia como el mejor lugar para vivir.

