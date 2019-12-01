Alfonso Martínez refrenda apoyo del Gobierno de Morelia a la salud

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 14:24:18

Morelia, Michoacán; 10 de febrero de 2026.- El Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, entregó este día a las y los vecinos de la colonia Lomas del Pedregal, la rehabilitación integral de la Unidad Médica Municipal, ubicada entre las calles Julio García y Mateo González Solórzano.

La obra incluyó mejoras en infraestructura y balizamiento peatonal para mayor seguridad y accesibilidad.

Durante el evento, ante pasantes de medicina, personal de enfermería y médicos voluntarios, el Alcalde reconoció la grave crisis de salud que enfrenta el país: “En México llevamos siete años sin un abasto confiable de medicinas, con trámites no adecuados para la compra de vacunas. La salud y los medicamentos competen principalmente a otros órdenes de gobierno, pero las y los morelianos no deben sufrir estas carencias”.

Alfonso Martínez enfatizó que en las clínicas municipales sí hay cuadro básico de medicamentos y se cuenta con pasantes, médicos voluntarios y personal dedicado a atender a las familias más necesitadas.

Recordó que en Morelia los principales centros hospitalarios se concentraron al oriente de la ciudad cuando la población trabajadora y con acceso a beneficios de seguridad social viven al poniente, lo cual hace difícil los traslados para acceder a este servicio, además del tiempo que se tarda para dar atención médica especializada y la disponibilidad de medicamentos.

El Presidente Municipal, Alfonso Martínez aseguró que ante este panorama, se refuerzan las clínicas municipales para acercar el beneficio y reducir estas esperas.

Finalmente, invitó al personal médico voluntario, pasantes, enfermeras y enfermeros a desempeñarse con gran empeño pues su labor puede salvar vidas y reiteró el apoyo municipal a través la entrega de apoyos para pasajes.