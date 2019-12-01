Alfonso Martínez reconoce a profesores del SPUM en su 50 aniversario

Alfonso Martínez reconoce a profesores del SPUM en su 50 aniversario
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 14:25:43
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán; 13 de octubre de 2026.- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, acompañó al secretario general del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (SPUM), Ramiro Silva Orozco, en la conmemoración del 50 aniversario de esta organización sindical.

En este marco, el Alcalde, Alfonso Martínez reconoció la trayectoria de las y los docentes que, durante cinco décadas, han contribuido a la formación de profesionistas y al desarrollo de Michoacán, a través de su trabajo en las aulas, la investigación y la actividad académica.

Como parte de la celebración, Alfonso Martínez y Ramiro Silva Orozco entregaron reconocimientos a profesoras y profesores, en agradecimiento a sus años de servicio y a su contribución a la educación superior en el estado.

La conmemoración recordó la fundación del SPUM, el 13 de octubre de 1976, cuando alrededor de 250 trabajadores académicos se organizaron para defender sus derechos laborales y construir una representación sindical.

En el acto también estuvo presente Javier Cervantes Rodríguez, secretario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en representación de la rectora Yarabí Ávila González, junto con integrantes de la comunidad universitaria y representantes de organizaciones sindicales, del Congreso del Estado y la educación en la entidad.

Más información de la categoria
Encuentran a hombre sin vida y en estado de descomposición en la colonia San José el Alto del municipio de Querétaro
Vuelca revolvedora de cemento en el Fray Junípero Serra, en Querétaro; provoca caos vial
Camioneta se sube a otra en aparatoso accidente en la carretera a Tequisquiapan en El Marqués, Querétaro
Camioneta sale del camino y vuelca en El Marqués, Querétaro
Más información de la categoria
Harfuch anuncia construcción de 6 nuevos penales para frenar sobrepoblación de reos
Estalla la indignación en Pátzcuaro contra Julio Arreola: presume bacheo de vialidades principales como “reencarpetamiento”, a unos días de la mayor celebración turística de Michoacán
Giulianna Bugarini confía en encuesta y asegura que respetará el resultado
Sheinbaum nombra a nueva embajadora de México en Perú