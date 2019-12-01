Alfonso Martínez recibirá a delegación de Sacramento, California

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Febrero de 2026 a las 20:19:48

Morelia, Michoacán, a 4 de febrero de 2026.- El Gobierno de Morelia que encabeza el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, continúa afianzando sus relaciones internacionales con ciudades estratégicas, al tender puentes de comunicación y colaboración institucional que beneficien a las y los morelianos, así como a la comunidad migrante que vive en el extranjero.

En este sentido y después de que el Cabildo de Morelia aprobó este acuerdo entre urbes, el alcalde Alfonso Martínez recibirá a una comitiva de Sacramento, California, para atestiguar el Hermanamiento entre ambas ciudades, el cual será formalizado esta semana en sesión solemne.

La delegación está encabezada por el alcalde de Sacramento, Kevin McCarty; la vicealcaldesa, Karina Talamantes; el procurador regional, Gustavo Martínez, entre otras autoridades locales y empresarios de la ciudad estadounidense.

Además de participar en la firma de Hermanamiento, la comitiva estará en Morelia para sostener reuniones de cortesía con representantes de los tres Poderes de Michoacán y de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Umsnh).

Alfonso Martínez Alcázar destacó la importancia de esta gira de trabajo, pues fortalece la comunicación con una ciudad en la que viven miles de migrantes michoacanos y con quienes se trabaja para impulsar proyectos en común que mejoren su calidad de vida.