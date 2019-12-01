Alfonso Martínez por el PAN, Fabiola Alanis y Raúl Morón por MORENA; los más fuertes para la gubernatura del 2027 segun las  encuestas

Alfonso Martínez por el PAN, Fabiola Alanis y Raúl Morón por MORENA; los más fuertes para la gubernatura del 2027 segun las  encuestas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Diciembre de 2025 a las 10:01:31
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 31 de diciembre de 2025.- En el camino a los comicios para la gubernatura del 2027, figuran firmes tres actores políticos, que se han considerado los que tienen mayores preferencias de la ciudadanía. 

Se trata de Alfonso Martínez, alcalde de Morelia, el Senador por Morena Raúl Morón Orozco y la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Fabiola Alanís Sámano. 

En diversas encuestas los posicionan como los más indicados para llevar las riendas de Michoacán, dos de ellos emanado a de Morena y otro del PAN. 

Alfonso Martínez durante su trayectoria política ha sido 3 veces presidente municipal de Morelia, fue diputado local y federal y es la carta fuerte del albiazul. 

Raúl Morón fue presidente municipal de Morelia, diputado local y federal, además en dos ocasiones senador por Morena. 

Fabiola Alanís Sámano fundadora de Morena, actual presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado y coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena. 

Se trata de tres perfiles con la capacidad de llevar el rumbo del estsdo y no se descarta que de aquí salga quien lleve en sus manos la próxima administración de Michoacán.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Vuelca camioneta de pasajeros en Circuito Mexiquense; hay 12 heridos
Debían proteger y terminaron matando por 9 mil pesos: Agentes de la GN son detenidos por homicidio en Chihuahua
Balean a campesino en Jacona, Michoacán
Se registra incendio en Villas del Pedregal; Policía Morelia auxilia a afectados
Más información de la categoria
Debían proteger y terminaron matando por 9 mil pesos: Agentes de la GN son detenidos por homicidio en Chihuahua
"Mi propósito sigue vivo": El mensaje de fin de año de la alcaldesa de Uruapan
Comienzan celebraciones de Año Nuevo alrededor del mundo; Pacífico sur recibe al 2026
A proceso suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán
Comentarios