Alfonso Martínez por el PAN, Fabiola Alanis y Raúl Morón por MORENA; los más fuertes para la gubernatura del 2027 segun las  encuestas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Diciembre de 2025 a las 10:01:31

Morelia, Michoacán, 31 de diciembre de 2025.- En el camino a los comicios para la gubernatura del 2027, figuran firmes tres actores políticos, que se han considerado los que tienen mayores preferencias de la ciudadanía.

Se trata de Alfonso Martínez, alcalde de Morelia, el Senador por Morena Raúl Morón Orozco y la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Fabiola Alanís Sámano.

En diversas encuestas los posicionan como los más indicados para llevar las riendas de Michoacán, dos de ellos emanado a de Morena y otro del PAN.

Alfonso Martínez durante su trayectoria política ha sido 3 veces presidente municipal de Morelia, fue diputado local y federal y es la carta fuerte del albiazul.

Raúl Morón fue presidente municipal de Morelia, diputado local y federal, además en dos ocasiones senador por Morena.

Fabiola Alanís Sámano fundadora de Morena, actual presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado y coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena.

Se trata de tres perfiles con la capacidad de llevar el rumbo del estsdo y no se descarta que de aquí salga quien lleve en sus manos la próxima administración de Michoacán.