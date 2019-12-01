Alfonso Martínez llama a cuidar entre todos los espacios públicos

Morelia, Michoacán, a 4 de febrero de 2026.- El Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, realizó un recorrido desde el cruce de Avenida Solidaridad y Cuautla, donde las brigadas de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales llevan a cabo labores de poda de árboles.

Durante la supervisión, el Alcalde puso especial atención en instruir el clareo de luminarias, ya que las ramas en crecimiento impedían el funcionamiento adecuado del alumbrado público, afectando la visibilidad y seguridad vial en la zona.

Alfonso Martínez verificó los avances de las brigadas, que además de la poda realizan el retiro de troncos cortados y la limpieza inmediata de la vialidad para eliminar los desechos generados por estos trabajos, garantizando así el tránsito continuo y el orden en la arteria vial.

En la avenida Solidaridad, cerca de los puentes peatonales, el Presidente Municipal observó la presencia de basura arrojada en el río y realizó un llamado enfático a la ciudadanía para colaborar en las labores de limpieza urbana: evitar contribuir al desorden y no tirar residuos en el río ni en espacios públicos, ya que esta práctica afecta la imagen de la ciudad, genera riesgos sanitarios y ambientales, y complica el mantenimiento integral de Morelia.

Estas labores forman parte del compromiso permanente de la administración que encabeza Alfonso Martínez Alcázar por preservar espacios públicos limpios, seguros y funcionales, mejorando la iluminación, la salud del arbolado urbano y la calidad de vida de las familias morelianas.