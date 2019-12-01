Alfonso Martínez llama a cuidar entre todos los espacios públicos

Alfonso Martínez llama a cuidar entre todos los espacios públicos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Febrero de 2026 a las 15:21:23
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 4 de febrero de 2026.- El Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, realizó un recorrido desde el cruce de Avenida Solidaridad y Cuautla, donde las brigadas de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales llevan a cabo labores de poda de árboles. 

Durante la supervisión, el Alcalde puso especial atención en instruir el clareo de luminarias, ya que las ramas en crecimiento impedían el funcionamiento adecuado del alumbrado público, afectando la visibilidad y seguridad vial en la zona.

Alfonso Martínez verificó los avances de las brigadas, que además de la poda realizan el retiro de troncos cortados y la limpieza inmediata de la vialidad para eliminar los desechos generados por estos trabajos, garantizando así el tránsito continuo y el orden en la arteria vial.

En la avenida Solidaridad, cerca de los puentes peatonales, el Presidente Municipal observó la presencia de basura arrojada en el río y realizó un llamado enfático a la ciudadanía para colaborar en las labores de limpieza urbana: evitar contribuir al desorden y no tirar residuos en el río ni en espacios públicos, ya que esta práctica afecta la imagen de la ciudad, genera riesgos sanitarios y ambientales, y complica el mantenimiento integral de Morelia.

Estas labores forman parte del compromiso permanente de la administración que encabeza Alfonso Martínez Alcázar por preservar espacios públicos limpios, seguros y funcionales, mejorando la iluminación, la salud del arbolado urbano y la calidad de vida de las familias morelianas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En tres municipios de Michoacán asegura Guardia Civil dos motos y una camioneta robada; hay un detenido 
Cateo en Predio San Pablo permite recuperar cargamento robado en León, Guanajuato
Harfuch viaja a Sinaloa por orden de Sheinbaum; revisará estrategia de seguridad
Tras cateo en Morelia, Michoacán policías aseguran estupefacientes en la Dr. Miguel Silva
Más información de la categoria
Austeridad para los pobres, lujos para los políticos: Destapan reporteros salón de belleza exclusivo en oficinas del Senado; lo habría habilitado Andrea Chávez 
Condenan a cadena perpetua a Ryan Routh por intento de asesinato contra Donald Trump
Destruyen 803 máquinas tragamonedas; representaban más de 9 millones de ingresos mensuales al crimen: Torres Piña
Claudia Sheinbaum, con amplio respaldo ciudadano; encuesta revela 70% de aprobación
Comentarios